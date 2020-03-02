Death Stranding’in PC’ye Geleceği Tarih Belli Oldu

Efsanevi oyun yapımcısı Hideo Kojima tarafından geliştirilen Death Stranding'in PC platformunda oynanabilir olacağı tarih belli oldu. Oyunu Steam veya Epic Games Store üzerinden satın olan oyuncular, 2 Haziran tarihinde oynayabilecekler.

2005 yılında Konami’nin yan şirketi olarak kurulan ve 2015’den beridir bağımsız oyunlar geliştiren Kojima Productions, geçtiğimiz dönemlerde piyasaya sürdüğü son oyunu Death Stranding ile milyonların beğenisini kazanmayı başarmıştı. İlk etapta PlayStation oyunu olarak piyasaya sürülen Death Stranding’in, daha sonra PC için de çıkacağı açıklanmıştı.

Oyunun PC platformuna geleceği bilinse de şu ana dek resmi bir tarih bilgisi paylaşılmamıştı. Nihayet beklenen haber geldi ve oyunun 2 Haziran 2020 tarihinde PC üzerinden oynanabilir olacağı açıklandı. Oyunun PC ayağında dağıtıcılığınıysa Steam ve Epic Games Store üstleniyor.

Death Stranding 2, ön siparişe özel avantajlar sunuyor:

Sam Bridges’in Ölüm Kıyısı’nın tamamen değiştirdiği bir dünyaya göğüs germek zorunda olduğu Death Stranding, Bridges’in geleceğimizin dağılmış parçalarını taşıyarak parçalanmış dünyayı adım adım bir araya getirecek yolculuğunu konu alıyor. Oyunun başrolünde The Walking Dead serisinden tanıdığımız Norman Reedus’un yanı sıra Mads Mikkelsen, Lea Seydoux ve Lindsay Wagner yer alıyor.

Efsanevi oyun yapımcısı Hideo Kojima’nın yeni oyununu PC için ön sipariş veren oyuncular, bazı avantajlara da sahip olabilecek. Oyuncuların ön sipariş ile birlikte sahip olabileceği öğeler arasındaysa şunlar bulunuyor:

HD Duvar Kağıtları

“Sam” Gözlüğü (Chiral Altın ve Omnireflector)

Şapka (Chiral Altın ve Omnireflector)

Altın ve Gümüş Hız İskeleti

Altın ve Gümüş Zırh İskeleti

2 Haziran 2020 tarihinde oynanabilir olacak Death Stranding, şu anda Steam ve Epic Games Store üzerinden ön siparişe açılmış durumda. Her iki platformda da 399,00 TL’lik fiyat etiketiyle satışa sunulan oyunun Steam sayfasına ulaşmak için bu bağlantıyı ve Epic Games Store sayfasına ulaşmak için de bu bağlantıyı kullanabilir, oyunu ön sipariş olarak satın alabilirsiniz.