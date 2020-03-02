PUBG’de Arkadaşlarına Kaybeden Çocuk Evden Para Çaldı

Son yılların en popüler oyunlarından biri olan PUBG'nin adı, şaşırtıcı bir olaya karıştı. 12 yaşındaki bir çocuk, PUBG'de arkadaşlarına kaybettiği için ailesinin dolabından para çaldı. Polise başvuran aileyse olanlar karşısında çocuklarının arkadaşlarını suçladı.

12 yaşındaki bir çocuk, ebeveynlerinin dolabından yaklaşık 25.000 lira değerinde para çaldı. Olay, Hindistan'ın bir eyaleti olan Gujarat'ın Kutch bölgesinde gerçekleşti. Polisten alınan bilgilere göre çocuk, parayı PUBG oynarken arkadaşlarına kaybettiği için çaldı.

Olayın yaşandığı bölgede bir bakkal işleten aile, dolaptan kaybolan nakit para hakkında şüphelendi. Çocuğun babası, gece nöbet tutarken 12 yaşındaki oğlunun gizlice odaya girip dolaptan para çaldığını gördü. Çocuk, suç hakkında sorgulandığındaysa arkadaşlarıyla oynadığı birkaç PUBG mücadelesini kaybettiğini ve parayı onlara vermek için aldığını söyledi.

Aile, çocuğun arkadaşlarından şikâyetçi oldu:

Daha sonra aile, çocukla aynı yaşlarda olan bir grup gencin çocuklarını PUBG'ye bağımlı yaptıkları gerekçesiyle bu kişilerden şikâyetçi oldu. Polis, çocuğun parayı pahalı cep telefonları almaları için arkadaşlarına verdiğini tespit etti. Polise şikâyette bulunulmasına rağmen reşit olmadıkları için bahsi geçen kişiler hakkında yasaya uygun şekilde işlem yapılacak.

Geçtiğimiz günlerde bir oyuncu, PUBG'nin açığından faydalanarak hile yapmış fakat PUBG'nin yeni hile keşfetme sistemi sayesinde bu oyuncu 10 yıl ban yemişti. Oyunda hile oranlarını azalmaya çalışan geliştiriciler, yakın zamanda yeni önlemlerle karşımıza çıkabilirler. Bu noktada 10 yıl ban yiyen oyuncunun haberine aşağıdan ulaşarak detayları öğrenebilirsiniz.

PUBG, hile yapan oyuncular için önlemler alırken bir yandan da sosyal sorumluluk projelerine önem veriyor. Geçtiğimiz günlerde şirket, Avustralya'da çıkan yangınlara müdahale konusunda destek olmak amacıyla oyuna özel bir skin getirdi. 2,99 dolara (18 TL) alabileceğiniz bu skin ile siz de Avustralya'ya destek olabilirsiniz.