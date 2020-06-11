Death Stranding'in PC Sistem Gereksinimleri Ortaya Çıktı

Hideo Kojima'nın popüler oyunu Death Stranding, PC platformuna çıkış yapmaya hazırlanıyor. Kojima'nın birçok oyun tutkununun ilgisini çekmeyi başaran bu oyunu için sistem gereksinimleri ortaya çıktı. Minimum, 30 FPS ve 60 FPS için sistem gereksinimlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Metal Gear serisiyle kendini kanıtlamayı başaran oyun yapımcısı, yönetmeni ve yazarı Hideo Kojima, Death Stranding adlı video oyununun PC sürümüyle yeniden dikkatleri üzerine çekecekmiş gibi gözüküyor. Death Stranding, bir süredir PlayStation 4 üzerinden oynanıyor olsa da PC için çıkışını henüz gerçekleştirmemişti. Oyunun PC için çıkışına az bir zaman kala sistem gereksinimleri ortaya çıktı.

Kojima'nın oyunu, PC kullanıcıları tarafından uzun bir süredir bekleniyordu. Oyunun önümüzdeki ay PC'ye gelecek olması, birçok oyun tutkununu heyecanlandırırken bir yandan da oyuncuları meraka sürüklüyordu. Bu merakın ana nedeni tabii ki Death Stranding'in PC sistem gereksinimleriydi ancak artık bu merakın son bulduğunu söyleyebiliriz. Gelin lafı daha fazla uzatmadan sistem gereksinimlerine bir göz atalım.

Death Stranding sistem gereksinimleri:

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 10

Windows 10 İşlemci: Intel® Core i5-3470 veya AMD Ryzen 3 1200

Intel® Core i5-3470 veya AMD Ryzen 3 1200 RAM : 8 GB

8 GB Ekran Kartı: GeForce GTX 1050 3 GB veya AMD Radeon RX 560 4 GB

GeForce GTX 1050 3 GB veya AMD Radeon RX 560 4 GB Depolama Alanı: 80 GB

30 FPS için önerilen:

İşletim Sistemi: Windows 10

Windows 10 İşlemci: Intel Core i5-4460 veya AMD Ryzen 5 1400

Intel Core i5-4460 veya AMD Ryzen 5 1400 RAM : 8 GB

8 GB Ekran Kartı: GeForce GTX 1050 Ti 4 GB veya Radeon RX 570 4 GB

GeForce GTX 1050 Ti 4 GB veya Radeon RX 570 4 GB Depolama Alanı: 80 G

60 FPS için önerilen:

İşletim Sistemi: Windows 10

Windows 10 İşlemci: Intel Core i7-3770 veya AMD Ryzen 5 1600

Intel Core i7-3770 veya AMD Ryzen 5 1600 RAM : 8 GB

8 GB Ekran Kartı: GeForce GTX 1060 6 GB veya AMD Radeon RX 590

GeForce GTX 1060 6 GB veya AMD Radeon RX 590 Depolama Alanı: 80 G

Kojima'nın popüler oyununun sistem gereksinimleri bu şekilde belirlenmiş. Önümüzdeki ay PC ekranlarında yerini alacak Death Stranding, şu anda Epic Games Store'da 399 TL'lik fiyatıyla ön sipariş edilebilir durumda.