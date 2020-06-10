PS5 Etkinliğinde Dead Space Yazarından Yeni Oyun Gelebilir

Dead Space'in yazarı Antony Johnston, uzun zamandır üzerinde çalıştığı yeni oyununun yarınki PS5 etkinliğinde duyurulabileceğinin ipucunu verdi. Johnston, yeni oyununun içeriği hakkında ise detay vermekten kaçındı.

Sony'nin yarın düzenleyeceği PlayStation 5 etkinliği, geleceğin oyunlarına ışık tutacağı iddiasını taşıyor. Heyecanla beklenen etkinlikte konsol devinin PS5'e gelecek yeni oyunlara da değinmesi bekleniyor. Dead Space'in yazarı da üzerinde çalıştığı yeni oyununun PS5 etkinliğinde duyurulabileceğine dair ipuçları verdi.

EA'in üçüncü şahıs hayatta kalma serisi Dead Space'in senaryo yazarı Antony Johnston, yaklaşık iki yıldır üzerinde çalıştığı "büyük" bir oyun olduğunu açıkladı. Johnston, oyunun çıkışı ile ilgili bilgi vermese de "PS5 etkinliğini izlemelisiniz" diyerek ipucu vermiş oldu.

Dead Space'in yazarı, yeni oyunu hakkında ipucu verdi

Antony Johnston, yaptığı duyurunun ardından takipçilerine verdiği cevaplarda oyun hakkında küçük bilgiler de verdi. Yazar, oyuncuların gerçekten kötü zamanlar geçiren bir karakteri oynayacaklarını söyledi. Oyunun korku türünde olacağını tahmin eden bir takipçinin paylaşımına da yorum yapan Johnston, yeni projesinin direkt korku oyunu olarak varsayılmasını tuhaf olarak nitelendirdi.

Johnston'ın yeni oyunu Dead Space'e bağlı bir proje mi, yoksa tamamen farklı bir şey mi henüz bilinmiyor. Dead Space, şimdiye kadar yapılmış en gerilimli oyunlardan biri olduğu için tahminlerin bu yönde olması şaşırtmadı. Yeni oyun her ne olusa olsun yarın gerçekleşecek PS5 etkinliğini takip etmek için daha fazla neden sunuyor.