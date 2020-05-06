Bir Adam, Dedesinin 45 Yıl Önce Sattığı Otomobili Satın Aldı

Yavuz Ünlü isimli bir kişi, dedesinin 45 yıl önce sattığı otomobili Bursa’da buldu ve geri satın aldı. Ünlü, dedesinin otomobilini daha önce Adana’da da bulduğunu ancak o zaman satın almak için yeterli parasının olmadığını söyledi.

Birçok insan aile büyüklerinden hatıralar saklamayı sever ancak genelde bu hatıralar aile büyüklerinin fotoğrafları ya da eşyalarından ibaret olur. Yavuz Ünlü isimli bir kişi ise dedesinin hatırasını yaşatmak için bir otomobil saklıyor. Ancak Ünlü’nün otomobili elde etme hikayesi filmlere konu olacak cinsten.

Yavuz Ünlü, dedesinin 1967 yılında satın alıp 1975 yılında sattığı otomobili, ilk kez dedesinin fotoğraflarında gördü. Fazlasıyla sevdiği dedesinin otomobilini de bir hayli beğenen Ünlü, bu otomobil üzerinde araştırma yapmaya başladı.

Dedesinin otomobilini bulmak için uzun bir süre araştırma yapan Ünlü, 1964 model aracın Adana’da olduğunu tespit etti. Otomobili satın almak için Adana’ya giden Ünlü, aracın sahibi ile görüştü. Ünlü aracın sahibini otomobili satmaya ikna etse de anlaştıkları fiyatı ödeyecek durumu olmadığı için satın alamadı.

Otomobili almak için para biriktiren Yavuz Ünlü, satın almak için yeniden aracın sahibiyle görüştü. Aracın çoktan satıldığını öğrenen Ünlü, bu kez de aracın yeni sahibini bulmaya başladı. Dedesinin otomobilinin Bursa’daki bir kişide olduğunu öğrenen Ünlü, aracı satın almak için bu sefer aracın yeni sahibini ikna etmek zorunda kaldı. İkna çalışmaları başarılı olan Yavuz Ünlü, 85 bin TL'ye dedesinin otomobilini satın aldı.

Dedesinin 45 yıl önce sattığı otomobile uzun uğraşlar sonucu kavuşan Ünlü, oldukça mutlu olduğunu söyledi. Yavuz Ünlü, dedesinden bir hatıra olan otomobile şimdi gözü gibi baktığını dile getirdi.