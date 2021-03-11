Bir grup bilim insanı, deepfake teknolojisi kullanılarak oluşturulmuş görüntüleri tespit edebilmenin yeni bir yolunu buldu. Yöntem aslında kulağa oldukça basit geliyor; gözlerdeki ışık yansımalarını kontrol etmek.

Son yıllarda yapay zeka algoritmalarının hayatımıza kattığı teknolojilerden biri de deepfake oldu. Başlangıçta merak uyandıran ve hepimizi heyecanlandıran bu teknoloji, pek çok etkileyici kullanım alanı olsa da aynı zamanda oldukça tehlikeli. Çünkü deepfake kullanılarak kişilerin görüntüleri uygunsuz videolarda, fotoğraflarda kullanılabiliyor. Bu da beraberinde pek çok sorun getiriyor.

Ancak bilim insanları deepfake ile oluşturulmuş videoların ve görüntülerin tespit edilebilmesini sağlayacak yeni araçlar ve teknolojiler üzerinde de çalışıyor. Bu da gelecekte bu teknolojilerin de gelişmesiyle birlikte dengenin sağlanarak deepfake'in tehlike teşkil eden bir teknoloji olmaktan çıkabileceği anlamına geliyor. Yeni gelen bir haber ise bu konuda yapılan çalışmalarda yol katedildiğini kanıtlar nitelikte.

Yapay zeka destekli yeni bir araç ile gözlerdeki ışık yansımaları incelenerek görüntüler tespit ediliyor:

SUNY Buffalo Üniversitesi'nde gerçekleştirilen araştırmalar sonucunda geliştirilen yeni bir yapay zeka aracı, deepfake ile üretilmiş görüntülerde gözlerdeki ışık yansımasını inceleyerek görüntüleri tespit edebiliyor. Portre tarzı fotoğraflar üzerinde yapılan testlerde yüzde 94 başarı oranı yakalayan bu yeni aracın bazı eksiklikleri de bulunuyor.

Yeni aracın çalışma sistemi aslında oldukça basit. Gözlerde yer alan ışık yansımaları, fotoğrafın gerçek olduğu durumda benzer görünür çünkü gözler aynı noktaya bakmaktadır. Fakat işin içine deepfake girdiğinde bu notkada bazı sorunlar oluşuyor ve yeni geliştirilen yapay zeka destekli araç da bunu tespit ediyor. Eksiklik olarak sayabileceğimiz noktalar ise tam olarak bu temel çalışma prensibine dayanıyor.

İki göz arasında yapılan kıyaslama yoluyla sonuç elde edebilen araç, haliyle gözlerden birinin görünmediği görüntülerde ya da videolarda işe yaramıyor. Aynı şekilde gözler eğer kameraya bakmıyorsa, bu noktada da araç düzgün çalışmıyor. Fakat araştırmayı yürüten bilim insanları, aracın bu yönde geliştirilmesi için çalışmalarına devam ediyor.