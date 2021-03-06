Geçtiğimiz günlerde özellikle TikTok'ta viral olan, Tom Cruise'un ürkütücü deepfake videolarının yaratıcısı Chris Ume, konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Videoların rahatsızlık verici ve tedirgin edici bulanların endişe etmemesi gerektiğini söyleyen Ume, bu türden videoların 'sahtekarlık' için kullanılmasının düşünüldüğü kadar kolay olmadığını belirtti.

Deepfake videolar günden güne gösterdiği gelişim ile her geçen gün daha tedirgin edici hale geliyor. Giderek daha gerçekçi görünen bu videolar, pek çok soru işaretini de beraberinde getiriyor. Haklı olarak, kişinin gerçek olmadığı ama artık neredeyse gerçek gibi göründüğü videoların ortaya çıkarabileceği sorunları düşünmeden edemiyoruz. Özellikle siyasi figürlerle ya da ünlü isimlerle ilgili ortaya atılacak asılsız iddiaları destekleyen ve gerçek gibi görünebilen deepfake videoları ihtimali sık sık gündemi meşgul ediyor.

Ancak son dönemde TikTok'ta yayınladığı ve viral olan Tom Cruise videolar ile gündeme gelen VFX uzmanı Chris Ume'ye göre endişelenmeye gerek yok. Ume'nin bu rahatlığının sebebi ise deepfake videoların yapımının 'oldukça zor' olması.

'Sadece bir düğmeye basarak yapabileceğiniz bir şey değil':

Tom Cruise'un deepfake videoları gerçekten büyük ilgi gördü ancak tabii ki bu videoların ne kadar tehlikeli ve endişe verici olduğu fikrini paylaşanlar da vardı. Bu tepkilerin artması üzerine konuşan Ume, deepfake videoların 'bir düğmeye basarak yapılabilecek' bir şey olmadığını belirtti.

Örneğin Tom Cruise videolarında başarılı oyuncunun taklidini yapma konusunda son derece yetenekli olan ve ona hayli benzeyen bir 'taklitçisini' kullanmasının yanında yalnızca deepfake algoritmasını değil pek çok görsel efekt programını bir arada kullanması gerekti. Tüm bu işlemler ile videonun oluşturulması ise yaklaşık iki ayını aldı.

Günümüzde deepfake videoların tespit edilebilmesi için kullanılacak çeşitli teknolojiler üzerinde çalışılıyor. Uzmanlar ise bu teknolojinin gelecekte ne kadar daha 'kolay yapılabilir' bir hale gelebileceğine dair net bir öngörüye sahip değil. Dolayısıyla bunun günlük hayatımızda ciddi bir problem haline gelmesinin çok da kolay olmayacağı düşünülüyor.

Aynı zamanda Photoshop örneği üzerinden konuşan Ume, insanların bu teknolojiye alıştıkça ona dair korkularının ve endişelerinin azalacağını, zamanla Photoshop'ta düzeltilmiş bir fotoğrafı anlamanın yolları nasıl geliştirildiyse deepfake videolarda da benzer bir gelişim yaşanacağını söylüyor. Tabii ki bu noktada deepfake'in riskinin çok daha yüksek göründüğünün altını çizmekte fayda var. Gelinecek son noktayı ise önümüzdeki yıllarda hep birlikte göreceğiz.

Yazımızda bahsi geçen ürkütücü Tom Cruise deepfake videoları: