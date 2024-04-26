DeepL, kurumsal odaklı yazım denetimi aracını kullanıcılara açıyor. Araç, gerçek zamanlı bir asistan görevi görüyor.

Popüler çeviri programlarından olan DeepL, 2024’ün başlarında gelişmiş Pro versiyonunu ülkemizde kullanıma açmıştı. Çeviri ve yazım denetimi aracı olarak dikkat çeken DeepL Pro, 31 dilde metin, konuşma, resim ve dosya çevirisi yapabilmesiyle öne çıkıyordu. Bu dillerin arasında Türkçe de yer alıyor.

Aracın en öne çıkan özelliği, yapay zekâ desteğinin olmasıydı. Standart olana nazaran sınırsız metin çevirisi, daha yüksek çeviri kapasitesi, API entegrasyonu gibi yenilikler sunan araç, fazlaca dikkat çekti. Şimdiyse yapay zekâ destekli bir yazım asistanı tanıtıldı. Kendisi, oldukça işlevsel özelliklerle geliyor.

Karşınızda DeepL Write Pro:

Kurumsal müşteriler için hazırlanan bu araç, yazım sürecinde gerçek zamanlı yardımcı olan bir asistan görevi görüyor. Yani kelime seçimi, bağlam kurma, tarz ve ton gibi konularda yazı için daha iyi olacağını düşündüğü alternatifleri sizinle paylaşıyor. Tabii bunlara uyup uymamak kullanıcıya kalacak.

Şu an için İngilizce ve Almanca dillerinde hizmet verebilen aracın zamanla daha fazla dili desteklemesi bekleniyor. Yetkinlik fark etmeksizin profesyonel kağıtlar hazırlanmasını mümkün kılacak araç, güvenlik tarafında da şifreleme ve silme gibi özelliklerle donatılmış.

Normal şartlarda yapay zekâ araçlarının, dev şirketlerin dil modellerinden beslendiğini görürüz. Fakat DeepL Write Pro, şirketin kendi dil modellerinden güç alıyor. Bu dil modeli de Mercury süper bilgisayarıyla sıfırdan oluşturulmuş. Sizin bu araç hakkındaki düşünceleriniz neler?