Perakende giyim markası DeFacto, popüler karikatür karakteri Fırat'ı NFT haline getireceğini açıkladı. Proje şu an için detaylandırılmazken Fırat'ın hangi hallerinin NFT haline getirileceği merak konusu oldu.

Türkiye'nin önde gelen perakende giyim markalarından DeFacto, NFT dünyasına giriş yapacağını duyurdu. Edinilen bilgilere göre DeFacto'nun NFT hamlesi, sevilen bir karikatür kahramanı olan Fırat aracılığıyla yapılacak. Projenin detayları ile ilgili detaylı bir açıklama yapılmamış oluşu, Fırat temalı NFT'lerle tanışmamız için bir süre daha bekleyeceğimizi ortaya koyuyor.

Kripto para piyasalarının 2021'de trend olan dallarından bir tanesi NFT'lerdi. Değiştirilemez token olarak bilinen ve dijital sanat eserleri olarak da lanse edilen NFT'ler, bugüne dek pek çok sektörde karşımıza çıktı. Metaverse teknolojisi ile web 3 ise NFT'nin popülaritesini iyiden iyiye artırdı. DeFacto da bu alandaki avantajlardan faydalanmak istiyor gibi görünüyor.

Fırat, NFT dünyasının popüler karakterlerinden bir tanesi

Aslına bakacak olursak Fırat, NFT dünyasının yakından tanıdığı isimler arasında yer alıyor. Karikatür karakteri, bundan önceki dönemlerde de NFT projelerine konu olmuş ve 5000 tasarım ile NFT tutkunlarının beğenisine sunulmuştu. DeFacto tarafından yapılan çalışmalarla Fırat'ı bir kez daha kripto para camiası içinde yer alırken göreceğiz. DeFacto'nun Fırat NFT'leri, "WAGMI" isimli bir koleksiyon olarak karşımıza çıkacak.

DeFacto'nun NFT projesi şu an için detaylandırılmadı. Ancak Fırat'a ait NFT'ler, geçtiğimiz dönemlerde Avalanche (AVAX) ağı üzerinden ekosistemle buluşturulmuştu. DeFacto da bu ağı tercih edebilir gibi görünüyor. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşanırsa, sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz...