CoinDesk tarafından paylaşılan bir haber, popüler sosyal medya platformu Instagram'ın bir süredir beklenen NFT entegrasyonunu önümüzdeki günlerde başlatabileceğini göstermişti. Haberin üzerinden çok geçmeden de Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg'ten konuyla ilgili açıklama geldi ve Instagram'a NFT'lerin gelişi doğrulandı.

İnternet ortamında yer alan ve benzeri olmayan varlıkların blok zincirine işlenmesiyle ortaya çıkan NFT’ler (non-fungible token) her geçen gün daha da popüler hâle geliyor. Bu varlıklar bazı olumsuzluklarla karşılaşsa da otomobil, oyun, müzik ve daha birçok farklı sektördeki dev şirketlerden yatırım alıyor.

Geçtiğimiz yılın ekim ayında metaverse için ismini Meta olarak değiştiren Facebook da bu tarz konularda hamle yapanların başında bulunuyor. Dev şirkete ait olan popüler sosyal medya platformu Instagram’a bundan birkaç ay önce NFT’lerin geleceği açıklanmıştı. Şimdi ise gelen haberler, bunun yakın zamanda gerçekleşeceğini gösterdi.

Instagram, NFT entegrasyonunu önümüzdeki günlerde başlatabilir

Geçtiğimiz gün CoinDesk’in paylaştığı haberle NFT’lerin, pazartesi günü yapılması planlanan bir duyuruyla Instagram’a gelmeye başlayabileceği duyurulmuştu. Haberde, dev şirketin Ethereum, Polygon, Solana ve Flow entegrasyonlarıyla bu dijital varlıkları platforma getirmeyi planladığı aktarıldı. Pilot bir uygulamayla başlayacağı belirtilen NFT entegrasyonunun, ilk olarak ABD’de bir grup kişi ile deneneceği, ancak belirtilen ağların hepsini içerip içermeyeceğinin bilinmediği belirtildi.

Bunun yanı sıra Instagram’ın, MetaMask gibi yaygın kripto para cüzdanlarını destekleyeceği belirtildi. Kullanıcıların bu cüzdanlar vasıtasıyla NFT’lere sahip olduklarını kanıtlayabileceği, bu varlıkları sergileyebileceği ve sanatçıları etiketleyebileceği aktarıldı. Bunun yanı sıra CoinDesk, edindiği bilgilerde platformun NFT paylaşma konusunda herhangi bir ücret talep etmeyeceğinin de yer aldığını aktardı. Bunun yanı sıra daha önce gelen haberlerde Meta’nın Instagram’ın yanı sıra Facebook ile ilgili de bu konuda planlarının olduğu ifade edilmişti.

Gittiçe daha da yaygınlaşan NFT’ler konusunda sosyal medya platformlarının hamleleri de artıyor. Instagram’ın dışında geçtiğimiz aylarda bir diğer popüler sosyal mecra Twitter’dan da NFT adımı gelmişti. Dev platform, bir özelliği ile NFT’lerin profil fotoğrafı yapılmasına olanak tanımıştı.

Mark Zuckerberg, NFT'lerin gelişini doğruladı

Çıkan haberlerin üzerinden çok geçmeden Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg tarafından paylaşılan açıklamayla, Instagram'ın NFT koleksiyonlarını destekleyeceği doğrulandı. Zuckerberg, AR platformu Spark AR aracılığıyla NFT'lerin Instagram hikayelerinde görülebileceğini belirtti. 3D NFT'lerin de artırılmış gerçeklik yardımıyla görüntülenmesi için çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

CEO, Instagram için NFT koleksiyonlarının testlerine bu hafta başlanacağını da doğruladı. Bununla birlikte NFT'lerin Instagram üzerinden satın alınıp alınmayacağıyla ilgili detaylı bilgi verilmedi. Ancak önceki söylentiler, Meta'nın çalışmalarının NFT satın alımları, sergileri ve satışının yapılabildiği yönündeydi. Zuckerberg, bu konuda gerçekten heyecanlı olduklarını ve NFT'lerin Facebook ve Meta çatısı altındaki diğer uygulamalara da entegre edilmesi için çalışmalara hız kazandırdıklarını belirtti.