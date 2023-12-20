Geleceğe Dönüş serisiyle dünya çapında şöhrete kavuşan DMC DeLorean modelinin tasarımcısı olan Giorgetto Giugiaro, Tesla'nın Cybertruck modelini övmelere doyamadı.

Otomobil tasarımları söz konusu olduğunda İtalya'nın haklı bir ünü bulunuyor. Ülkeden çıkan pek çok markanın yanında pek çok büyük tasarımcı da var. Bunlardan biri de ikonik DMC DeLorean'ı da tasarlamış olan Giorgetto Giugiaro. Ünlü isim, şimdi de Tesla Cybertruck hakkındaki görüşlerini paylaştı. İtalyan tasarımcı aracın bir başyapıt olduğunu düşünüyor.

"Otomobillerin Picasso'su"

İtalyan gazetesi Repubblica'ya konuşan Giugiaro, Cybertruck'ı övmeye doyamadı desek yeri. Aracın, insanların öne çıkma isteğinden dolayı büyük başarı yakalamasını beklediğini söyleyen tasarımcı, Cybertruck için "otomobillerin Picasso'su" ifadesini kullandı. Cybertruck tasarımında ilham alınan araçlardan biri de DeLorean'dı.

Tesla Cybertruck'ın ilk bakışta en dikkat çeken özelliği de keskin hatları ve tamamen paslanmaz çelikten üretildiğini belli eden yapısı oluyor. Bu araç, Geleceğe Dönüş filmleri ile büyük şöhrete kavuşan DeLorean'dan bu yana üretilmiş ilk paslanmaz çelikten imâl edilen araç olmasıyla da öne çıkıyor. Geleceğe Dönüş serisi 1980'lerde gösterime girmişti. Giugiaro araç için, "Uyum ve mükemmellik arayışını değil güç ve duygu arayışını temsil ediyor." ifadelerini kullandı.

Giugiaro daha önce de NPR'a verdiği röportajda Tesla Cybertruck'ı övmüş ve aracın, tüketiciler arasında büyük ilgi göreceğini belirtmişti. Giugiaro o röportajda "Herkes kendisini farklı kılmak istiyor. Bu pazarın bir gerekliliğidir. Cybertruck da kesinlikle başarılı olacak, bundan eminim. Hayranlarını bulacağına ikna oldum." açıklamasında bulundu.

Elon Musk'ın biyografisinde de Cybertruck'ın ilham kaynakları arasında gösterilen DeLorean'ın tasarımcısının böyle bir açıklama yapması şüphesiz Musk'ı da çok mutlu edecektir.

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