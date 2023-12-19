Elon Musk, Tesla Cybertruck'a özel "tekne modu" getirileceğini açıkladı. Bu açıklamaya göre Tesla Cybertruck, derin su birikintilerinde en az 100 metre yol alabilecek.

Milyarder iş insanı Elon Musk, kısa bir süre önce piyasaya sürülen Tesla Cybertruck isimli elektrikli pick-up ile ilgili çok ilginç bir açıklama yaptı. X'teki bir gönderiye cevap veren Musk, Cybertruck için özel bir mod paketi üzerinde çalıştıklarını söyledi. Bu mod paketi, araca eşine az rastladığımız bir özellik kazandıracak.

Elon Musk, Cybertruck ile ilgili ne zaman bir açıklama yapsa bu pick-up'ın gerçekten özel olacağını söyledi. Gelen son açıklama, Elon Musk'ın neden böyle bir tavır takındığını gözler önüne seriyor. Zira açıklamaya göre Cybertruck için hazırlanan mod paketi, aracın bir tekne gibi kullanılmasını sağlayacak.

100 metrelik mesafelerde kullanılabilecek

Elon Musk'ın yaptığı açıklamaya göre Cybertruck için geliştirilen mod, aracın derin bir su birikintisinde en az 100 metre yol alabilmesini sağlayacak. Üstelik Musk'a göre sürücülerin bu özellikten faydalanmak için yapmaları gereken tek şey, Cybertruck'ın kapılarındaki contaları değiştirmek olacak.

Elon Musk'ın X'te yaptığı paylaşım:

Cybertruck'ın tekne olarak, en az 100 metre su geçmesini sağlayacak bir mod paketi sunacağız. Sadece kapı contalarını değiştirmek gerekecek.

Tesla Cybertruck için hazırlanan modun ne zaman kullanılabilir olacağını ve tam olarak neler sunacağını şimdilik bilmiyoruz. Ancak bu özelliğin nasıl gün yüzüne çıktığına ilişkin bilgi sahibiyiz. Tesla'nın araç mühendisliğinden sorumlu üst yöneticilerinden Lars Moravy, bu özelliği katıldığı bir programda duyurdu.

"Elon onu bir tekneye dönüştürmek istiyordu. Araç neredeyse yüzüyor, belki de onu su yüzeyinde tutmak için ekstra kaldırma kuvveti eklemeniz gerekebilir." diyen Lars Moravy de tıpkı Elon Musk gibi özelliğin çıkış tarihine ve neler sunacağına ilişkin detaylı bir açıklama yapmadı.