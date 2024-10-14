Yeni Delta Force Oyununu Hemen ve Ücretsiz Deneyebilirsiniz

Yeni keskin nişancı oyunu Delta Force'u Steam üzerinden ücretsiz olarak denemek için kayıtlar açıldı.

Steam Next Fest kapsamında oyunseverler 3000'den fazla oyunun demosuna erişim fırsatına kavuşmuştu. Bu oyunlardan biri de henüz piyasaya çıkmamış olan Delta Force oldu. Oyuna şimdiden üye olmak ve oyunu denemek böylece mümkün hâle geldi.

Delta Force nasıl bir oyun?

Hem tek oyunculu hem de çok oyunculu modu bulunan Delta Force, sadece iyi nişan almayı değil etraftaki nesneleri de doğru şekilde kullanmayı gerektiren bir yapım olarak karşımıza çıkıyor. Delta Force ayrıca düşük sayılabilecek sistem gereksinimleri ile de geniş kitlelere hitap edebilecek gibi duruyor.

Delta Force playtestine nasıl katılabilirsiniz?

Delta Force'un oyun testlerine katılmak oldukça kolay. Aşağıda yer alan adımları izlediğinizde oyunun kayıt ve erişim kısmını saniyeler içerisinde halledebileceksiniz. Oyuna erişim için bir Steam hesabınız olması gerektiğini hatırlatalım.

Burada yer alan bağlantıdan ya da Steam uygulamasından oyunun sayfasına gidin.

uygulamasından oyunun sayfasına gidin. "İndir" düğmesine tıklayın.

Oyunun indirilmesi tamamlandığında maceraya başlayın.

Delta Force'un ücretsiz oyun testleri, 22 Ekim'e kadar devam edecek. Bu da oyunseverlerin yapımı denemek için bir haftalarının olduğu anlamına geliyor. Bu bir haftalık süreçte Delta Force, oyun içi etkinlik rotasyonu gerçekleştirecek. Böylece oyuncular yapımın farklı yanlarını da görebilecek.

Teste katılan oyuncular ayrıca çeşitli ödüller de kazanacak. Bu ödüller arasında SCAR-H-Pink silah kaplaması, 2x2 Safebox, Operator Vyron - Wang Yuhao, K416, Tekniq Alloy, Ekipman Bileti, MP5, Premium silah tecrübe kartı gibi ekipmanlar da yer alacak.