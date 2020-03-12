Üzerine Demir Yağan Bir Gezegen Keşfedildi

Avrupa Güney Gözlemevi’nden (ESO) gökbilimciler, Çok Büyük Teleskobu (VLT) kullanarak yağmur olarak demir yağan bir gezegen keşfettiler. 2400 °C’nin üzerinde sıcaklıkların gözlendiği gezegenin gündüz tarafında buharlaşan demir, gezegenin gece tarafında yağmur olarak yağıyor.

Avrupa Güney Gözlemevi’nden gökbilimciler, ilginç bir gezegen gözlemlediler. Nature dergisinde yayınlanan makaleye göre ESO’dan bilim insanlarının WASP-76b ismi verdikleri, Dünya’dan 640 ışık yılı uzaklıktaki gezegende demir yağmurları yaşanıyor.

Demir yağmurunun görüldüğü gezegen, yıldızının etrafında uzun bir yörüngede dönüyor. Gezegenin bir yüzü sürekli karanlıkta kalarak geceyi yaşarken, gezegenin diğer yüzü ise yıldızın etkisi ile sürekli gündüz yaşıyor. Gezegenin gündüz olan yüzününde 2400°C'nin üzerinde sıcaklıklar gözleniyor.

Gezegenin etrafında döndüğü yıldız, Güneş’in Dünya’ya gönderdiğinden binlerce kat daha fazla radyasyonu gezegenin gündüz tarafına gönderiyor. Gezegenin yüzeyi o kadar sıcak ki demir gibi metaller buharlaşıyor. Gezegenin gündüz ve gece tarafları arasında aşırı sıcaklık farkı bulunuyor. Bu sıcaklık farkı, sıcaklığın 1500°C’ye kadar düştüğü gece tarafında şiddetli rüzgarlara neden oluyor.

Gökbilimciler, Şili’nin Atacama Çölü’nde bulunan Çok Büyük Teleskobu’nda (VLT) bulunan ESPRESSO isimli cihazı kullanarak gezegenin gündüz ve gece tarafları arasında güçlü demir buharı tespit ettiler. ESO’da görevli Cenevre Üniversitesi’nden bilim insanı David Ehrenreich, gezegenin sabah olan kısımlarında demir buharının görülmediğini söyledi. Gezegenin sabah kısmında demir buharı görülmemesinin sebebi ise gezegenin gece tarafında demirin yağmur olarak yağması.

Madrid Astrobiyoloji Merkezi’nde astrofizikçi olan Osoria ve ESPRESSO’nun bilim ekibinin başkanı olan Maria Rosa Zapatero, “Gözlemler, demir buharının WASP-76’nın sıcak gündüz tarafındaki atmosferde bol olduğunu gösteriyor. Demir buharının bir kısmı gezegenin dönmesi ve atmosferik rüzgarlar nedeniyle gece tarafına geçiyor. Burada demir çık daha soğuk ortamlarla karşılaşarak yoğunlaşıyor ve yağmur halinde yağıyor” dedi.