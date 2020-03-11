Uzay İstasyonu'nun Robot Kolu, Dragon'u Yakaladı

ABD merkezli SpaceX, otonom teknolojisini Dragon kargo aracına uygulamak istiyor. Çalışmalar başarılı olursa, Dragon 2, Uluslararası Uzay İstasyonu'na kendi kendine kenetlenme yeteneğine sahip olacak.

Elon Musk’ın kurucusu olduğu ABD merkezli uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, yıllardır Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) kargo ikmal misyonları gerçekleştiriyor. Bu görevlerin sonuncusu geçtiğimiz günlerde istasyona ulaştı. Yaklaşık 2 ton deney ve ihtiyaç malzemesini taşıyan ve bir ay ISS’de kalacak olan kargo, istasyonun robot koluyla yakalandı. Bu gelişmeler, gündeme otonom uzay aracı teknolojisini getirdi.

SpaceX, Dragon 2 üzerinde çalışıyor:

SpaceX, ticari tedarik sözleşmesinin başlangıcından bu yana, Dragon kapsülünü kullanıyor. Ancak birkaç yıldır geliştirilmiş Dragon 2 üzerinde çalışmalar devam ediyor. Ayrıca, SpaceX'in bu uzay aracının bir de kargo versiyonu var. Gelecekteki kargo görevleri, klasik Dragon yerine bu tasarımı kullanacak ve bu da ISS'de bazı değişiklikler anlamına geliyor.

Mevcut Dragon kapsülü, istasyona ulaştığında yanaşma prosedürünü uyguluyor. ISS'deki astronotlar, kapsülü uzay boşluğunda yakalamak ve Ortak Yanaşma Mekanizması (CBM) portlarından birine yönlendirmek için Canadarm2'yi kullanıyor. Canadarm2, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda bulunan robotik bir sistem olarak biliniyor.

NASA, başlangıçta bu yönteme karar verdi. Zira, CBM portları standart yerleştirme portlarından yüzde 60 daha büyük. Bu, mürettebata kazara istasyona zarar vermelerini engellemek için gelen uzay araçları üzerinde daha fazla kontrol sağlıyor. Ek bilgi vermek gerekirse söz konusu portlar, istasyonun bölümlerini de bir arada tutuyor.

Otonom Dragon hamlesi:

Halihazırda devam eden CRS-20 ikmal görevi, SpaceX'in ISS'de yanaşma sistemini muhtemelen en son kez kullanması gereken görev olacak. İstasyona Ağustos 2020'de açılması planlanan CRS-21 ikmal görevi, uzayda otonom kenetlenme teknolojisini kullanacak.

Dragon 2 için bir sonraki adım, bu baharın sonlarında mürettebatlı bir lansman olabilir. SpaceX, tüm testlerinin başarılı olduğunu ve NASA'dan onay beklediğini söylüyor. Dragon 2’deki astronotlar, aracın kontrolünü ele alma ve manuel olarak kenetlenme seçeneğine sahip olacak. Aracın koltukları, kontrolleri veya yaşam destek sistemleri olmayacak ancak araç ISS'ye kendi kendine kenetlenebilecek.