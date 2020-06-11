Demon Turf, PC, Switch ve Xbox Series X İçin Duyuruldu

1000 yaşındaki 'genç' bir iblisle fantastik bir dünyayı ele geçirip İblis Kraliçesi olmak mı? Demon Turf, işte tam olarak bunu vadediyor. Eğlenceli platform oyunu yayınlanan fragman ile birlikte Xbox Series X, Nintendo Switch ve PC için duyuruldu.

Demon Turf, 3D platform oyunlarını sevenler için şeytani kahramanlara sahip bir oyun olarak IGN'in Summer of Gaming etkinliğinde yayınlanan bir fragmanla duyuruldu. Slime-san'ın yapımcısı Fabraz tarafından geliştirilen oyun; PC, Nintendo Switch ve Xbox Series X için gelecek.

3 boyutlu olarak tasarlanan renkli bir dünyada 2D karakterler sunan oyunda, Demon Turfs'ı ele geçirme ve Demon Queen olma yolunda ilerleyen Beebz'e katılacaksınız. Oyunda platform becerilerinizi sergilerken, her biri kendi liderlerine sahip çetelerle savaşacak ve İblis Kral'la yüzleşeceksiniz.

Demon Turf'te İblis Kraliçesi olmaya çalışan bir karakteri oynayacaksınız

Demon Turf'un kahramanı Beebz, her ne kadar küçük bir çocuk gibi görünse de neredeyse bin yaşında "genç" bir iblis. Beebz, oyundaki tüm liderinin poposuna tekmeyi basarken, İblis Kraliçesi olmak için mücadele verecek. İblis Beebz, rengarenk bir dünyayı keşfederken, düşmanlarla savaşmak için sihirli güçlerini kullanacak.

Kendine has bir ilerleme sistemi olan oyunda, kontrol noktalarını farklı bir şekilde ele geçirerek istediğiniz yere yerleştirebileceksiniz. Böylece zorlu bölümlere daha hazırlıklı olacaksınız. Ayrıca oyunda yan görevlerin yanı sıra gizli yerlerin ve şaşırtıcı anların fotoğraflarını çekmekle görevlendirildiğiniz Photo Hunt modu gibi farklı zorluklar da var. Ya da sadece eğlenmek için resim ve selfie çekip sosyal medyada paylaşabileceksiniz.

Demon Turf, her şey planlandığı gibi giderse 2020 sonunda veya 2021'in başlarında piyasaya sürülecek. Oyunun farklı dünyasına, karakterlerine ve oynanışına daha yakından bakmak için aşağıdaki fragmanı izleyebilirsiniz.

Demon Turf fragman