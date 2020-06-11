Ritim Tabanlı FPS Oyunu Metal: Hellsinger Duyuruldu

Conan Exiles'ın geliştiricisi Fancom'dan, metal müziğin ritmine kapılarak cehennemde kıyım yapabileceğiniz DOOM benzeri yeni bir oyun yolda. Ritim tabanlı aksiyon macera oyunu Metal: Hellsinger duyuruldu ve ilk fragman geldi.

Şeytani düşmanlar, güçlü silahlar ve metal müzikle dolu birinci şahıs nişancı oyunu Metal: Hellsinger, yayınlanan fragmanla resmen duyuruldu. Ritim tabanlı aksiyon macera oyununda cehennemden gelen ölümcül yaratıkları öldürmek kadar metal müziğin ritmine uyum sağlamak da önemli.

Metal: Hellsinger, DOOM'u andıran cehennem atmosferini, ritim tabanlı mekaniklerle birleştiriyor. Oyunda şarkının ritmine göre hareket ediyor ve saldırıyorsunuz. Puanınız, kombo metrenizin yükselmesini sağlayan çeşitli faktörlere bağlı olarak yükseliyor. Ayrıca Devil May Cry'daki kırmızı kürelere benzer şekilde, toplayacağınız ruhlarla yeni silahlar alabiliyorsunuz.

Metal: Hellsinger'da müzik eşliğinde cehennemi birbirine katacaksınız

Metal: Hellsinger'da yarı insan, yarı şeytan ve intikam takıntılı bir karakter olarak cehennemin en zorlu topraklarında korkusuzca savaşacak ve Kızıl Yargıç ile destansı bir karşılaşmaya hazırlanarak şeytan ordularını ve liderlerini yok edeceksiniz. Ritme ne kadar uyarsanız müzik o kadar çarpıcı hâle gelecek, düşmanlarınıza çok daha fazla yıkım getireceksiniz.

Yıkım götüreceğiniz uğursuz topraklar, binlerce cehennemin birleşiminden oluşuyor ve sizi Voke'un buzlu dünyasından Stygia'ın metalik atmosferine kadar kadar cehennemin en amansız köşelerine götürecek. Hikayeyi bitirdikten sonra isterseniz liderlik tablolarını fethedebilecek ya da Mücadele Modu'nda arkadaşlarınıza meydan okuyabileceksiniz.

Payday 2'de yönetmen, Battlefield 3 ve Battlefield: Bad Company 2 gibi oyunlarda baş tasarımcı olarak görev yapan David Goldfarb, projenin öne çıkan isimleri arasında yer alıyor. Ayrıca oyunun müzikleri ise Matt Heafy (Trivium), Mikael Stanne (Dark Tranquillity), Björn Strid (Soilwork), ve Alissa White-Gluz (Arch Enemy) gibi metal yıldızları ile birlikte yaratıldı.

Metal: Hellsinger, gelecek yıl PS4, Xbox One ve PC'nin yanı sıra yeni nesil konsollara da gelecek. Oyunun yayınlanan ilk fragmanıyla silahlara, mekaniklere ve metal müziğin ritmine daha yakından bakabilirsiniz.

Metal: Hellsinger fragman: