Türk bilim insanı Dr. Mustafa Yücel, uzaydaki hayatı keşfetmek için denizlerin derinliklerini arayacağı projeye 2,4 milyon euroluk destek aldı. Bu destek sayesinde araştırmacı, önümüzdeki 5 yıl boyunca çalışmalarına devam edecek.

Bilim insanlarının yapmak istediği çalışmalar için zaman zaman ciddi fonlar gerekebiliyor. Bu fonları almak için de başvuru yapabilecekleri çeşitli yöntemler bulunuyor. Bunlardan biri de araştırma hibelerine başvurmak.

Independent Türkçe'den Esra Öz'ün haberine göre Türk bilim insanı Dr. Mustafa Yücel, uzaydaki hayatın ipuçlarını derin denizlerde bulmak üzere gerçekleştireceği çalışması için büyük bir hibe almayı başardı. Avrupa Araştırma Konseyi (ERC) Konsolidatör Hibesi (Consolidator Grant) almaya hak kazanan Dr. Yücel, 5 yıl sürecek çalışma için 2,4 milyon euroluk kaynak alacak.

Uzaydaki yaşamı 'denizlerde' arayacak

Elbette bu kadar büyük bir fon alabilmek çok kolay değil ve ülkemizde de çok az sayıda bilim insanı bu bursları almayı başarabiliyor. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Deniz Bilimleri Enstitüsü'nden oşinograf (deniz bilimci) Dr. Yücel bu bursu uzaydaki yaşamı arama çalışmalarına katkıda bulunacak projesiyle aldı.

Dr. Yücel "Derin denizleri anlamamız gerekiyor ki, Güneş Sistemi'nin yeni okyanuslarını anlayabilelim" derken, çalışmasının temelindeki mantığı da açıklıyor. Bilim insanına göre denizlerin derinliklerini daha iyi anlayabilirsek, farklı gezegenlerde yaşamı bulma konusunda daha büyük şansa sahip olabileceğiz.

Bugüne kadar uzay çalışmalarında geçmişte okyanuslar barındıran Mars'a odaklanıldığını belirten Dr. Yücel, buzla kaplı çeşitli uyduların da buz tabakalarının altında tuzlu su okyanusları olduğunun keşfedildiğini belirtiyor. Ona göre bu yapıları anlayabilecek yetkinlikler geliştirmek, uzayda yaşam arayışında insanlığa büyük fayda sağlayacak.



Dr. Yıldız projesini ""Derin denizde bütün hayatın temelinde olan su ve organik moleküllerin yanında, hayatın başlangıcına temel teşkil eden oksijenli sudan oksijensiz suya geçişler var. Redoks geçişleri dediğimiz bu fenomen metabolik fonksiyonları destekleyen en önemli süreç. Canlıların fotosentez ve kemosentez, veya solunum yapmasını redoks enzimleri sağlıyor. Enzimlerin olması için de metaller gerekiyor. Yani hayat arayışına su, organik moleküllerin yanına artık redoks metallerini de eklemeniz gerekiyor. Bunu derin denizde çalışarak, buzlu kaplı uyduların püskürtülerinde yeni analizler yapılacak, neye bakılacağını bulduğunuzda büyük resim içindeki okyanusun nasıl bir kimyasal yapıya sahip olacağını ortaya çıkartacak proje tasarladık" şeklinde açıkladı.

Proje hem yeni keşiflerin yolunu açacak hem de ülkemizde yeni bilim insanlarının yetişmesi için bir fırsat sunacak.