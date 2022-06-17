Çocukluktaki Obezitenin Bunamayı Etkilediği Anlaşıldı

1985 yılında başlattıkları bir araştırmayı tamamlayan bilim insanları, çocukluk dönemindeki obezite ile yaşlılık dönemindeki demans arasında önemli bir bağ olduğunu keşfettiler. Yapılan araştırmaya göre çocuklukta obezite sorunu yaşayanlar, yaşlandıklarında bunamaya yatkın oluyorlar.

Avustralya'da hizmet vermekte olan Monash Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bir grup bilim insanı, çocukluk dönemindeki obezite ile yaşlılık dönemindeki bilişsel sağlık arasında önemli bağlantılar tespit ettiler. Yapılan incelemelere göre çocukluk döneminde obezite problemi yaşayan bireyler, yaşlandıkları zaman bunamaya daha elverişli oluyorlardı.

Bilim insanları, 1985 yılında 7-15 yaş aralığında olan belirli sayıdaki kişinin verilerini incelediler. O dönemlerde yapılan incelemeler, araştırmaya dahil olanların daha çok fitness düzeyleri, yani kiloları ve vücutlarındaki kas/yağ oranları ile ilgiliydi. Aynı bireyleri 2017-2019 yılları arasında yeniden inceleyen bilim insanları, bu kez de dikkat, hafıza ve bilişsel durumlara baktılar. Tüm sonuçlar gösteriyordu ki gençliğinde obezite sorunu yaşamayan insanlar, orta yaş dönemine geldiklerinde daha zinde oluyorlar, zihinsel sağlıkları da nispeten iyi durumda oluyordu.

Böyle bir sonuca ilk kez ulaşıldı

Yapılan araştırma, uzun yıllar sürmesi ve çocukluk ile yaşlılık arasında bir bağ kurmuş olması nedeniyle dünyada bir ilk niteliğinde. Bu yüzden bu araştırmayı önemsemek ve çocuklarımızı obeziteden korumak gerekiyor...

Araştırmanın önde gelen isimlerinden Doç. Dr. Callisaya tarafından yapılan açıklamalarda, "Çalışma, gelecekteki bilişsel gerilemeye karşı koruyucu stratejilerin erken çocukluk döneminde başlaması gerekebileceğini, böylece beynin ileri yaşlarda bunama gibi gelişen koşullara karşı yeterli rezerv geliştirebileceğini gösteriyor." ifadeleri kullanıldı...