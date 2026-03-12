Denizlerin Görünmez Düşmanı Biofouling'e Karşı Türk Mühendislerden Devrim: Ses Dalgalarıyla Denizi Temizliyorlar

Ne boya ne kimyasal ne de çevre kirliliği sadece ultrasonik ses dalgaları. Ankara'dan çıkan bir teknoloji, dünya denizlerini değiştirmeye aday.

Hiç düşündünüz mü: Bir geminin altına yapışan midyeler yüzünden yakıt faturası neden yüzde 40 artıyor veya su ürünleri çiftliklerindeki ağların neden sürekli temizlenmesi gerekiyor? İşte bu sorunun adı biofouling yani deniz organizmalarının her türlü sualtı yüzeyine yapışarak devasa ekonomik ve çevresel hasar vermesi. Dünya genelinde yılda 150 milyar doları aşan bir maliyet ve şimdiye kadar çözüm hep aynıydı; toksik boyalar, çevreye zararlı kimyasallar.

Ta ki Ankara Bilkent Cyberpark'tan bir ekip "Biz bunu sesle çözeriz" diyene kadar.

Peki bu KeepClean Tam Olarak Ne?

INFINIA Advanced Elektronik -evet, aynı şirket insansız deniz araçları ve askeri dronelar da yapıyor- savunma sanayiinde geliştirdiği ultrasonik teknolojiyi sivil hayata taşımış. Ortaya KeepClean çıkmış. Bu ürün; Marisonia ultrasonik sensörleri + Fizix yapay zekâ platformu + Flexy IoT gateway'ini birleştiren entegre bir sistem. Kısacası, gemi gövdesine veya endüstriyel boruya monte edilen küçük bir cihaz, insan kulağının duyamayacağı frekanslarda ses dalgaları yayarak canlıların yüzeye tutunmasını engelliyor. Boya yok, kimyasal yok, çevreye zarar yok.

Bu Beni Neden İlgilendirsin?

Çünkü bu sadece bir denizcilik hikayesi değil. İşte KeepClean'in dokunduğu alanlar:

Sofranız: Su ürünleri çiftliklerindeki ağ kirliliği azaldığında, daha sağlıklı ve ucuz balık sofralarınıza geliyor.

Cüzdanınız: Gemilerin yakıt tasarrufu, taşımacılık maliyetlerini düşürüyor. Sonuçta fiyatlar size yansıyor.

Deniz: Toksik boyalar yerine ses dalgası = mercan resifleri, balıklar ve ekosistem korunuyor.

Enerji: Rafinerilerde, santrallerde soğutma sistemleri tıkanmayınca verimlilik artıyor, karbon salımı düşüyor.

İstihdam: 300+ ODTÜ/Bilkent mühendisi, 6 ülkede ofis. Yerli ve milli teknoloji, küresel ihracat.

Rakamlarla Biofouling

150+ Milyar $: Biofouling'in dünya ekonomisine yıllık maliyeti

%40: Biofouling nedeniyle gemilerde artan yakıt tüketimi (en kötü senaryo)

618 Milyon $: Ultrasonik antifouling pazarının 2032 tahmini (yıllık %6,1 büyüme)

%70: Marisonia ile su ürünleri ağ temizleme maliyetlerinde düşüş

Dünyada Neler Oluyor?

Toksik boya kullanmak yakında sadece çevreye değil, cüzdana da pahalıya patlayacak. Bu duruma yönelik IMO, 2026'da biofouling yönetimini yasal zorunluluk haline getirme yolunda ciddi adımlar attı. Bununla birlikte bu alan o kadar büyümeye başladı ki, İsveçli dev Alfa Laval geçen yıl sektörün en bilinen markalarından NRG Marine'i (Sonihull) satın aldı. INFINIA ise tam da bu dönüşüm noktasında, Türkiye'den dünya sahnesine çıkıyor.

Savunma Sanayiinden Denizlere: Bir Ankara Hikayesi

INFINIA'nın hikayesi aslında klasik bir Türk savunma sanayii başarı öyküsü: insansız deniz araçları (TARGON), hava hedef droneları (DELTA) derken, "bu teknolojiyi sivil hayatta da kullanabiliriz" denmiş. Sonuç: denizleri temizleyen, fabrikalarda verimliliği artıran, su ürünlerinde sürdürülebilirliği sağlayan bir platform. Şu an Amsterdam, Manchester, Doha ve Riyad'da ofisleri var. Hedef: Türk mühendisliğini dünyanın her denizine taşımak.

Merak mı ettiniz? KeepClean hakkında detaylı bilgi için: KeepCleaN