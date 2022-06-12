Hollandalı bilim insanlarının yaptığı araştırmalara göre depremden korkan insanların erkenden ölme ihtimali, korkmayan insanlara oranla daha yüksek. AFAD’ın bugün telefonlara gönderdiği korkutan bildirim de tam bu araştırma üzerine isabet olmuş.

Günümüzde dünyanın en yıkıcı doğal afetlerinden birisi olan depremler, her yıl binlerce insanın ölümüne neden oluyor. Her ne kadar depremlere karşı hazırlıklı olmaya çalışsak da bazen deprem olabilme düşüncesi bile geceleri uykumuzun kaçmasına sebep olabiliyor. Hollandalı bilim insanları, Hollanda'nın Groningen bölgesinde yaşayan insanlar üzerinde bu konuya dair bir araştırma yaptı.

Bu araştırmaya göre depremden korkan insanlar, korkmayan insanlara oranla daha erken ölme riski taşıyorlar. Peki neden Hollanda’nın Groningen bölgesi? Çünkü bu bölgenin denize kıyısı mevcut ve orada sürekli doğalgaz aramaları yapılıyor. Bu aramalar nedeniyle Groningen bölgesinde küçük çaplı depremler meydana geliyor.

Peki deprem korkusu nasıl erken ölüm riski oluşturuyor?

Hollandalı bilim insanlarının Groningen bölgesindeki araştırmalarına göre her yıl 16 kişinin deprem korkusu ve gerilimi sebebiyle erken öldüğü keşfedildi. Bilim insanlarının yaptığı araştırmalara göre deprem korkusu vücutta birçok tepkimeye yol açıyor.

Bu tepkimeler arasında kalp damar hastalıkları, psikolojik sorunlar ve psikolojik sorunların dolayısıyla intihar tetikleyici duygular ortaya çıkması yer alıyor. Evet, deprem korkusu intihara bile yol açabiliyormuş.

Araştırmada yer alan insanların evlerinde Groningen’de gerçekleşen depremlerden kaynaklı çatlaklar bulunuyor. Bu da insanlarda fazlasıyla gerilime yol açıyor. Gerginlik hali de tabii ki insan sağlığını kötü etkiliyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.