1999 Düzce depreminden itibaren Türkiye’nin gündeminde olan büyük Marmara depremine ilişkin İTÜ Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Cenk Yaltırak'tan açıklama geldi. Yaltırak verdiği demeçte, insanlara ‘Aklı başında olan Marmara’dan gitsin’ uyarısında bulundu.

1999 yılında Düzce’de yaşanan büyük depremden beri Türkiye’de beklenen en korkutucu durumlardan birinin Marmara depremi olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle eski binaların ve gecekonduların büyük tehlike altında olduğu yıllardır uzmanlar tarafından vurgulanan bir gerçek. Şimdi de Büyük Marmara depremine ilişkin gerçekleşen bir konferansta konuşan İTÜ Profesörü Cenk Yaltırak, korkutucu uyarılarda bulundu.

İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Jeoloji Mühendisi olarak görev yapan Profesör Doktor Cenk Yaltırak, Balıkesir’de düzenlenen Marmara Depremleri konulu bir konferansta bölgede yaşayan insanları şiddetle uyararak alınabilecek önlemler hakkında konuştu.

Evlerinizi bırakın ve Marmara’dan gidin

Marmara depreminin öneminden bahseden Cenk Yaltırak, “Aklı başında olan Marmara’dan gitsin” ifadelerini kullandı. Yaltırak’ın ifadeleri ise tam olarak şu şekildeydi:

"Geliyoruz bakıyoruz salon bomboş. Yani ölüme razıyız, razı geliyoruz. İşin kötü yanı doktor da razı geliyor. Doktor da bizi masada bıraktı. O zaman başka bir çare yolu öneriyorum: Aklı başında olan Marmara’dan gitsin. Ne mal bıraksın ne mülk bıraksın, hepsinin değeri varken hepsini satsın gitsin. Kendisi, ailesi ve çocukları için. Yok ben buradan gidemem, bunların hepsi hikâye. Nasıl kanser olduğunuzda kemoterapiyi alma zorunda hissediyorsanız kendinizi bu da öyle bir şey.“

Yaltırak konuşmasının devamında da büyük Marmara depremine karşı alınabilecek en önemli tedbirin tabii ki binaların depreme karşı güçlendirilmesi olduğunu belirtti; ancak bunu yapamayacak olan insanların kesinlikle Marmara’yı terk etmesini şiddetle önerdiğini de sözlerine eklemeyi ihmal etmedi.