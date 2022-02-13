AFAD, ARAS Projesi kapsamında yaklaşık 300 teknik personel ile birlikte Türkiye arazisinde yaşanan afetlerin risk haritasını çıkarttı. Açıklanan verilere göre geçtiğimiz yıl 23 bin 753 deprem, 107 sel ve su baskını ve 66 orman yangını yaşadık.

Biliyorsunuz ki geçtiğimiz yıl ülkemizin 31 ilinde yaşadığımız orman yangınları çok sayıda ormanlık alanın kül olmasına sebep olmuştu. 2021’de yaşadığımız afetler malesef ki sadece orman yangınlarıyla da sınırlı kalmadı aynı zamanda yine birçok ilimizde sel ve su baskınları, depremler ve heyelanlar yaşandı.

Afetlerin peşimizi bırakmadığı 2021 yılını geride bıraktığımız şu günlerde AFAD, geçtiğimiz yılın risk haritasını çıkarttı. AFAD’ın 2017’de başlattığı Afet Risk Analiz Sistemi (ARAS) Projesi’nde yaklaşık 300 teknik personel tarafından yapılan araştırmaların sonuçları paylaşıldı.

Bugüne kadar 34 bin 593 heyelan yaşandı

Açıklanan verilere göre bugüne kadar toplam 34 bin 593 heyelan, 4 bin 822 kaya düşmesi, 880 çığ, 604 obruk olayı meydana gelirken 2021 yılında ise 39 heyelan ve 16 kar/tipi olayı yaşandı. Eğimlerin fazla olduğu bölgelerde daha sık görülse de, depremlerde heyelanlara sebep oluyor. Erzurum’da yaşanan 5.1 büyüklüğündeki depremle, bölgede birçok heyelan meydana geldi. Ülkemizde yaşanan heyelanların çoğu küçük çaplı olsa da, evleri hatta apartmanları taşıyacak büyüklükte de olanların da örnekleri mevcut.

En çok orman yangını Ege ve Akdeniz Bölgesi’nde yaşandı

ARAS Projesi kapsamında oluşturulan risk haritasına göre 2021’de toplam 66 orman yangını yaşadık. 2021 yılında en fazla orman yangını yaşanan bölgeleri ise Ege ve Akdeniz oldu. Antalya’nın Manavgat ilçesinde başlayan yangınlar, ülkemizin birçok şehrine yayıldı. Yüzbinlerce hektarlık ormanlık alan küle döndü ve malesef 8 kişi hayatını kaybetti. Binlerce hayvanın telef olduğu ve birçoğunun kurtarılamadığı yangınların kontrol altına alınması için Azerbaycan, Ukrayna, Rusya, İspanya, Hırvatistan, Katar ve İran’dan personel ve araç takviyesi geldi.

Tam 23 bin 753 depremle sarsıldık

AFAD tarafından açıklanan verilere göre ülkemizde geçtiğimiz yıl yaşadığımız 23 bin 753 deprem yaşanırken bunlardan 3 tanesi 6 şiddetinden büyüktü. Yaşanan 6.0, 6.1 ve 6.3 büyüklüğündeki depremler Girit adası ve yakın civarlarında olduğu için ülkemizi çok fazla etkilememişti. Ülkemizi etkileyen en büyük depremlerden bazıları 25 Haziran’da yaşanan 5.2 büyüklüğündeki Bingöl depremi, 30 Kasım’da yine 5.1 büyüklüğünde yaşanan İzmir depremiyle 19 Kasım'da yine 5.1 büyüklüğündeki Erzurum depremi oldu.

107 sel ve su baskını yaşandı

AFAD, geçtiğimiz yıl 1760 olaya müdahale ettiklerini açıkladı. Bunlardan 107’si ise sel ve su baskını olayları oldu. Düzce, Rize, Artvin ve Batı Karadeniz’de gerçekleşen sel afetlerinde toplam 14 bin 157 personel, 5 bin 26 araç görevlendirildi. Ağustos ayında şiddetli yağış sonucu meydana gelen sel, su baskını ve heyelanlar sonucu birçok ilimiz afet bölgesi ilan edildi ve 82 kişi hayatını kaybetti.