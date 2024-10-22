Depresyon hâlindeyseniz ya da hayatınızın belli bir döneminde bu durumun içinde bulunduysanız, fiziksel olarak kendinizi daha sıcak hissettiğiniz bir an da olmuştur.

Kimine göre depresyondaki insanlar “yalnız” hissettikleri için üşüme eğilimi gösterseler de araştırmalar, tam tersini söylüyor.

Gelin bu şaşırtıcı araştırma neymiş, bir bakalım!

Vücut sıcaklığı ile depresyon arasında büyük bir bağlantı keşfedildi.

Bilim insanları, yıllardır merak edilen bu konuyu da açığa çıkarmak için bir çalışma gerçekleştirdi. California Üniversitesinde yapılan bu kapsamlı çalışma, depresyon ve vücut sıcaklığı arasındaki ilişkiyi bilimsel bir temele oturttu.

Bu araştırma, 106 ülkeden 20.000’den fazla katılımcıyı içeren büyük kapsamlı bir çalışmaydı. Katılımcılardan, 2020 yılının başından itibaren yedi ay boyunca vücut sıcaklıklarını izleyen cihazlar kullanmalarını istediler. Elde edilen bulgular ise şaşırtıcıydı. Çünkü depresyon şiddetinin artışıyla birlikte kişilerin vücut sıcaklıklarının da yükseldiği görüldü.

Bu bulgu, depresyon tedavisi için oldukça önemli.

Vücut ısısını manipüle etme fikri, özellikle artan depresyon oranları göz önüne alındığında yenilikçi ve umut verici bir çözüm olarak değerlendiriliyor. Araştırmayı yöneten Ashley Mason, bu yeni tedavi yöntemlerinin, mevcut yaklaşımlara ek olarak daha etkili çözümler sağlayabileceğine inanıyor.

Ancak bu durumda akıllara da bazı soru işaretleri takılıyor. Mesela vücut sıcaklığı mı depresyona sebep oluyor, yoksa depresyon mu vücut sıcaklığını artırıyor?

Maalesef bu soruların cevabı henüz net değil.

Araştırma, daha sabit vücut sıcaklıklarına sahip bireylerin daha yüksek depresyon riski taşıdığını gösteriyor. Ancak bu bulgu, istatistiksel anlamda kesinlik kazanmış değil. Bilim dünyası, bu karmaşık ilişkiyi daha derinlemesine incelemek için ilave araştırmalar yapmayı planlıyor.

Vücut sıcaklığını takip etmek, depresyon tedavisinin zamanlamasını da optimize etmek için güzel bir yöntem olabilir. Bu yaklaşım ise kişiselleştirilerek depresyonun daha hızlı aşılması ve tedavi edilebilmesi için önemli adımlar katetmemizi sağlayabilir.

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