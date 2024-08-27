İçinde Ne Olduğunu Bilmediğiniz Ucuz Şeyleri Yiyorsanız Dikkat Edin: Bilime Göre Depresyon Yediklerinizle Alakalı Olabilir!

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İçinde Ne Olduğunu Bilmediğiniz Ucuz Şeyleri Yiyorsanız Dikkat Edin: Bilime Göre Depresyon Yediklerinizle Alakalı Olabilir!
Birçok kişi çeşitli sebeplerden dolayı kötü besleniyor olabilir. Peki, kötü beslenmenin fiziksel sağlımıza ek olarak ruh sağlığımıza da etkisi olabilir mi? Bilimin ışığında yanıtlayalım.

“A brief diet intervention can reduce symptoms of depression in young adults – A randomised controlled trial” (Kısa bir diyet müdahalesi genç yetişkinlerde depresyon semptomlarını azaltabilir – Rastgele kontrollü bir çalışma) başlıklı bir araştırma beslenme tarzımız ve ruh hâlimiz ile ilgili önemli sonuçlara ulaştı.

Bu araştırma, iyi beslenmenin ruh sağlığımız üzerindeki etkisini tespit etmeyi amaçlıyor.

Peki söz konusu araştırma nasıl bir metodolojiye sahip? Haydi inceleyelim.

3 haftalık bir süre boyunca yürütülmüş olan araştırmada katılımcıların depresyon belirtileri üzerinde yapılan ön ve son değerlendirme sonuçları karşılaştırılarak analiz ediliyor.

Çalışmaya yaşları 17 ile 35 arasında değişen, %63’ü kadın olan, depresyon belirtileri yüksek ve sağlıksız beslenme alışkanlıklarına sahip 101 genç yetişkinin katıldığı belirtiliyor.

Ek olarak, tüm katılımcıların en az 2 haftadır sabit bir antidepresan tedavisi ya da psikoterapi almakta olan bireyler arasından seçildiği ifade ediliyor.

Bu doğrultuda, ana değişken olarak depresyon belirtileri, yan değişkenler olarak mevcut ruh hâli, öz yeterlik ve zihinsel performans ele alınarak bu değişkenlerin beslenme tarzı ile olan ilişkisi araştırılıyor.

Araştırmanın sonuçları neyi gösteriyor? Sağlıklı beslenmek depresyon belirtilerini azaltıyor!

Katılımcıların beslenme tarzına yapılan 3 haftalık müdahalede işlenmiş gıdaların tüketimi azaltılırken, sağlıklı gıdaların tüketiminin arttırıldığı bir beslenme programı uygulanıyor.

Bu müdehale sonrasında, sağlıklı beslenen katılımcıların depresyon belirtilerinde azalma olduğu gözlemleniyor.

Yani, sağlıklı beslenmenin depresyon belirtilerini azaltmada etkili olduğu bilimsel bir temelde kanıtlanıyor.

Sağlıklı beslenme tarzına geçen katılımcıların ruh hâlleri ve stres seviyelerinde ciddi bir iyileşme olduğu da tespit ediliyor.

Özetle, bu sonuçlar sağlıklı bir beslenme tarzının depresyon belirtilerini azaltmada önemli bir rol oynayabileceğini ve bu tür müdahalelerin genç yetişkinler arasında uygulanabilir olduğunu göstermektedir.

Bu doğrultuda, ekonomik durum vb., beslenme tarzımızın kötü olmasını etkileyen her faktörün dolaylı yoldan ruh hâlimizin kötü olmasında da etkili olduğu yorumu yapılabilir.

Her bilimsel araştırmada olduğu gibi bu araştırmada da bazı kısıtlar olabileceğini ve kendi örneklemi kapsamında genele mal etmenin doğru olacağını hatırlatarak içeriğimizi noktalayalım.

Kaynak: Plos One

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