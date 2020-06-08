PUBG ve Call of Duty Gibi Oyunlar Duymaya Zarar Veriyor mu?

PUBG ve Call of Duty gibi oyunları en yüksek ses seviyesinde oynuyorsanız işitme yetiniz için kaygılanmanız gerekebilir. Oyuncular, oyun içindeki seslerin dengesizliğinden de şikâyetçi.

Son yılların en popüler oyunlarına baktığımızda, kısa sürede oynanabilen oyunların büyük bir ilerleme kaydettiğini görüyoruz. Özellikle Battle Royale türündeki Fortnite, PUBG gibi oyunlar oldukça popüler hâle geldi.

Son dönemde de Warzone, VALORANT gibi başka oyunlar bu zincire eklendi. Sık sık sağlık sorunlarına neden olmakla suçlanan oyunlar, bu defa da işitme sorunlarına neden olmakla itham ediliyor. Özellikle de savaş temalı oyunlar çok eleştiri alıyor.

Ses dengesizliği tepki çekiyor:

Bu oyunları oynamış olan herkes, oyundaki seslere dikkat etmesi gerektiğini biliyor. Özellikle de rakiplerin ayak seslerini duyabilmek pek çok oyuncu için çok önemli. Gelin görün ki bu oyunlarda çatışma sesleri çok yüksek ancak ayak sesleri oldukça düşük seviyede ve yumuşak veriliyor.

En popüler PUBG yayıncıları arasında yer alan WackyJacky, ses sorunundan daha önce defalarca bahsetmişti. İnternette de pek çok farklı kişi benzer şikâyetlerde bulunuyor. Gerçekten de oyunlarda ses bazen aşırı yüksek olabiliyor.

WackyJacky, son olarak attığı bir tweet'te duyma yetisinin azaldığını ve PUBG oynamaya başlamadan önce çok daha iyi duyduğunu söylüyor. Oyunda ayak seslerini duyabilmek için sesi genelde en yüksek seviyeye kadar çıkarmak gerekiyor. Bu da duyma yetisine zarar veriyor.

Kulaklarınızı nasıl koruyabilirsiniz?

İnternette oyunlardaki ses etkisinden korunma konusunda farklı yöntemlerden bahsediliyor. Bunlardan biri, Sound Lock gibi programları kullanarak yüksek sesleri oyunlardan çıkarmak. Böylece daha rahat oyun oynamak ve kulakları korumak mümkün oluyor.

Tabii burada yalnızca oyuncuların sorumluluk almasını beklemek de doğru değil. Rainbow 6 Siege’de 'Night Mode' adı verilen bir özellik bulunuyor. Oyuncular bu modu seçtikleri zaman ateş etme ve patlama sesleri kısılıyor ancak adım sesleri gibi sesler aynı kalıyor. Benzer bir özellik PUBG gibi oyunlara da eklenebilir.

Tabii ki standart olarak belirlenen ses seviyesi her oyuncuya hitap etmeyecektir. Bazı oyuncular yüksek sesleri severken bazı oyuncularsa daha düşük ve daha yumuşak sesleri tercih ediyor. Oyuncuların ses seçeneklerinin, işitme becerilerine zarar vermeyecek şekilde düzenlenmesi oldukça faydalı olacaktır.