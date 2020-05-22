Destiny'de Oyuna Erişimi Engelleyen Bir Hata Ortaya Çıktı

Destiny oyuncuları, hesaplarına erişmelerini engelleyen bir Twitch hatasıyla karşı karşıya. Hesapları Twitch'e bağlı oyuncular, oyuna giriş yapmak istediklerinde sunucuların kapalı olduğunu belirten bir hata alıyor.

Birinci şahıs nişancı oyunu Destiny, artık yeni içerikler almamasına rağmen hala geniş bir oyuncu kitlesine sahip. Ancak Destiny oyuncuları şu anda, hesaplarına girmelerini engelleyen bir hatayla karşılaştıklarını bildiriyor. Hesapları Twitch'e bağlı olan bazı oyuncular, oyundan atılıyor ve 'Tapir' adlı bir hata kodu alıyor.

Bir Reddit kullanıcısının hatayı bildirmesinin ardından diğer oyuncular da aynı şekilde hesaplarına giremediklerini belirtirken, bazıları sorun yaşamadığını öne sürdü. Gelen cevaplara bakılırsa sorun, Bungie hesaplarını Twitch'e bağlayan oyuncuları etkiliyor.

Destiny oyuncuları, sunucunun kapalı olduğunu bildiren bir hata kodu alıyor

Bungie'nin web sitesindeki Yardım bölümü, Tapir hatasını sunucunun kapalı olduğunu gösteren bir hata kodu olarak tanımlıyor. Ancak bazı oyuncuların hala oyuna erişebiliyor olması bu ihtimali ortadan kaldırıyor. Destiny oyuncuları, hatanın Bungie ve Twitch hesaplarını bağlamaları nedeniyle ortaya çıktığı görüşünde birleşiyor.

Oyunculardan biri, geliştirici Bungie'nin sorunu kabul etmediğinden ve hatayla karşılaşan oyunculara yardımcı olmaya öncelik vermediğinden şikayet ediyor. Oyuncular genel olarak sorunun çözümü için kullanıcılara hesaplarından Twitch bağlantısını kaldırmalarını öneriyor.

Destiny 2 günümüzde daha popüler olmasına rağmen, hala eski oyunu tercih eden çok sayıda oyuncu var. Bungie oyuna yeni içerik vermiyor olabilir, ancak en azından oyuncuların hesaplarına girebilmelerini sağlamalı.