Destiny 2’nin Yeni Nesil Konsollara Geleceği Açıklandı

Günümüzün popüler FPS oyunlarından Destiny 2, geliştirici şirket Bungie tarafından yapılan paylaşıma göre yeni nesil konsollarda da oynanabilecek. Şirket, konu hakkında daha fazla detayın paylaşılacağını söyledi.

Günümüzün en popüler FPS oyunlarından biri olan Destiny 2; PC, PlayStation 4, Xbox One ve Stadia platformlarından ücretsiz olarak oynanabiliyor. Ücretsiz bir çevrimiçi oyun olarak birçok oyuncu tarafından sevilen oyun, görünüşe göre yeni nesil konsollarda da yer alacak.

Bildiğiniz üzere bugün Xbox Series X’e gelecek üçüncü parti oyunlardan bazılarını canlı bir şekilde gördük. Aralarında Assassin’s Creed Valhalla ve Dirt 5 gibi dev yapımların bulunduğu program sırasında birçok oyun da kendine yer edindi ancak yeni nesil konsollarda da oynanabileceği söylenen Destiny 2, bu programda yer almadı.

Destiny 2, yeni nesil konsollara da geliyor:

Peki Destiny 2’nin Xbox Series X’te yer alacağını nasıl öğrendik? Xbox’ın resmi Twitter hesabından yapılan bir paylaşımda aslında bugün gördüğümüz oyunların Xbox Series X’te olacak oyunlardan yalnızca küçük bir kısmı olduğu belirtildi. Şirket, yüzlerce oyunun daha Xbox Series X için geliştirildiğini duyurdu.

İşte bu tweet’in altına Destiny 2’nin geliştiricisi Bungie, bir cevap yazdı. Resmi Bungie hesabından atılan tweet’te ‘“Destiny 2 yeni nesil konsollarda olacak! Daha fazla detay gelecek” ifadesine yer verildi. Böylece Destiny 2’nin Xbox Series X ve PlayStation 5’te yer alacağı da resmi ağızdan doğrulanmış oldu.

Bungie tarafından yapılan duyuru, yeni nesil konsollarında Destiny 2 oynamak isteyen veya bu oyuna başlamak isteyen oyuncuları sevindirdi zira büyük bir kitleye sahip olan oyun, yeni nesil konsollara da destek vererek oldukça geniş bir platform desteğine ulaşmış olacak.

Peki Destiny 2’nin yeni nesil oyun konsollarında nasıl gözükeceğini ne zaman görebileceğiz? Bu konuda henüz net bir açıklama yapılmamış olsa da bazı beklentilere göre oyunun yeni nesil konsollardaki hâli, bu ay düzenlenmesi beklenen PlayStation etkinliğinde görücüye çıkacak.