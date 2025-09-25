Deus Ex Remastered, Xbox'ta Hatalı Fiyattan Satışa Açıldı (Artık Kasıtlı Yaptıklarını Düşünmeye Başladık)

Xbox'ta arka arkaya yaşanan hatalı fiyatların ardından bu sefer de yeni duyurulan Deus Ex Remastered için benzer bir durum yaşandı.

Geçtiğimiz gün duyurulan Deus Ex Remastered, an itibarıyla Xbox'ta hatalı fiyattan ön siparişe açılmış durumda. Normalde 15 dolarlık fiyat etiketine sahip olan oyun, şu anda Xbox mağazasından yalnızca 85 TL'ye satın alınabiliyor fakat belirtelim, bu fiyat sadece Xbox Series S ve Xbox Series X için geçerli.

PC, PlayStation 5, Xbox Series S/X ve Nintendo Switch'e geleceği duyurulan Deus Ex Remastered, 5 Şubat 2026 tarihinde piyasaya sürülecek. İlk kez dün gece gerçekleşen State of Play sunumunda tanıtılan oyunun tanıtımına bir de fragman eşlik etmişti.

Deus Ex Remastered, Xbox mağazasında sadece 85 TL

Aspyr ekibi yeni Deus Ex Remastered'i Ion Storm'un orijinal oyununun “nihai versiyonu” olarak tanımlıyor. Remastered sürüm ile gelecek değişikliklerin detayları henüz açıklanmamış olsa da tıpkı diğer remastered'lar gibi bu oyunun remastered'ı da görsel iyileştirmeler vaat ediyor.

Oyunu PC tarafında almak isterseniz başvuracağınız mağaza Steam fakat burada belirttiğimiz gibi 15 dolarlık bir fiyat etiketi bulunuyor.