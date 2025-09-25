Tümü Webekno
Hollow Knight: Silksong Yine Hatalı Fiyattan Listelendi: İnanılmaz Ucuza Satılıyor!

Hollow Knight: Silksong'un Xbox fiyatı bir kez daha değişti. Muhtemelen yine hatalı olan yeni fiyat, oyunu inanılmaz ucuza almanızı sağlıyor.

Avusturalyalı bağımsız geliştirici Team Cherry imzası taşıyan ve çok sevilen Hollow Knight oyununun devamı niteliğinde olan Metroidvania türündeki Hollow Knight: Silksong, eylül başında resmen piyasaya sürülmüştü. Steam’de en çok istek listesine eklenen oyun da olmayı başaran Silksong, kısa sürede dünya çapında başarı yakalamış ve büyük beğeni toplamıştı.

Silksong, ilk çıktığında Microsoft Xbox mağazasında hatalı fiyattan 56,25 TL’ye satışa sunulmuştu. Ancak sonrasında bu durum düzeltildi ve oyunun fiyatı normal fiyatı olan 287,50 TL’ye yükseltildi. Bugün ise oyuncuları şaşırtan bir gelişme daha yaşandı.

Hollow Knight: Silksong, yine hatalı fiyatla 22,50 TL’ye satılıyor

Hollow Knight: Silksong’un Xbox fiyatında bir kez daha hata yaşandığı görüldü. Öyle ki oyunun sayfası kontrol edildiğinde şu anda 22,50 TL’lik inanılmaz ucuz bir fiyata satıldığını görüyoruz. İndirim falan da yok. Direkt olarak 22,50 TL’ye alınabiliyor. Önceki fiyatın 287,50 TL olduğunu belirtelim. Yani yine hatalı bir fiyat ortaya çıkmış. Oyunun Xbox sayfasına buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Bu hatanın neden yaşandığı konusunda bir bilgi yok. Microsoft’tan da konuya ilişkin bir açıklama gelmedi. Fiyatın yakında değişme ve yeniden yukarı çıkma ihtimali var. Bu yüzden elinizi çabuk tutup 22,50 TL’yi kaçırmamanızı öneriyoruz. Silksong’un Game Pass abonelerine de sunulduğunu eklemeden geçmeyelim.

