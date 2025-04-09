Steam, Geçtiğimiz Hafta Türkiye'de En Çok Satan Oyunları Açıkladı (1-8 Nisan)

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Geçtiğimiz hafta Türkiye bazlı Steam alışverişlerinde zirveyi gören oyunları sizler için listeledik.

2023 yılının Kasım ayında TL desteğini bitirip dolar kuruna geçmesiyle birçoğumuzun oyun alımını azalttığı Steam hâlâ şüphesiz en çok kullanılan oyun mağazalarından biri.

Ülkemizde satışlar nispeten azalmış olsa da hâlâ nispeten uygun fiyatlı bağımsız yapımları almaya devam ediyoruz ve Steam'in yayımladığı Türkiye'de en çok satan oyunlar listesi de bunu kanıtlar nitelikte.

Geçtiğimiz haftaya baktığımızda ilk sırada bizleri son dönemin popüler oyunu R.E.P.O. karşılarken, ikinci sırada ise yine en az onun kadar popüler Schedule I karşılıyor. Üçüncü sıra ise PC'ye yeni çıkan The Last of Us Part II Remastered'e ait.

Steam Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar

  1. R.E.P.O.
  2. Schedule I
  3. The Last of Us Part II Remastered
  4. Sons Of The Forest
  5. inZOI
  6. Red Dead Redemption 2
  7. EA SPORTS FC 25
  8. Euro Truck Simulator 2
  9. Path of Exile 2
  10. Dead by Daylight
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Kaynak : https://store.steampowered.com/charts/topsellers/TR/2025-4-1
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