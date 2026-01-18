Biz Bittik Onlar Bitmedi: Yıllardır Yolunu Gözlediğimiz Ama Devamı Bir Türlü Gelmeyen Oyunlar

Öyle oyunlar var ki bitirdiğimiz anda boşluğa düştüğümüzden devam oyununu gözleriz fakat yıllardır tek bir bilgi bile gelmez. İşte hemen hemen buna benzer o oyunları sizler için bir araya getirdik.

Oyun dünyası her geçen gün teknolojinin sınırlarını zorlayan yeni yapımlarla büyüyor olsa da oyuncuların kalbinde kanayan bazı yaralar ne yazık ki bir türlü kapanmıyor. Hepimizin çocukluğunda ya da gençliğinde saatlerce başından kalkamadığı, hikâyesinin nasıl devam edeceğini delicesine merak ettiği o efsanevi yapımlar, aradan geçen onca yıla rağmen sessizliğini koruyor.

Bizler 2026 yılına girmişken bile hâlâ "belki bir gün" diyerek beklediğimiz, iptal edildiği söylense de inanmak istemediğimiz ve oyun tarihinin tozlu raflarında kaybolmaya yüz tutmuş o efsanevi devam oyunlarını ve yaşattıkları hayal kırıklıklarını sizler için bir araya getirdik.

Half-Life 3

Listemizin en başında, artık bir şehir efsanesine dönüşen Half-Life 3 yer alıyor. Valve'ın efsanevi serisi, ikinci oyunun o nefes kesen sonunun üzerinden neredeyse yirmi yıl geçmesine rağmen hikâyeyi bir türlü nihayete erdiremedi. Yıllar içinde çıkan VR projeleri veya yan hikâyeler teknik olarak muazzam olsa da Gordon Freeman'ın ana hikâyesini tamamlayacak o üçüncü oyun, Valve'ın "3 sayısını sayamadığı" esprileri arasında kaybolup gitti.

Oyuncular her yeni Valve duyurusunda ekran başına kilitlense de firma inatla serinin hayranlarını bekletmeye ve bu efsaneyi bir mit olarak yaşatmaya devam ediyor.

Bloodborne 2

Bir diğer büyük kalp kırıklığı ise hiç şüphesiz PlayStation dünyasının ve Souls türünün tutkunları için Bloodborne 2 rüyasıdır. FromSoftware'in gotik başyapıtı, atmosferi ve oynanışıyla çıktığı günden beri eşsiz bir yere sahip ancak Sony ve FromSoftware cephesinden yıllardır beklenen o devam haberi bir türlü gelmiyor.

Elden Ring gibi devasa başarıların ardından stüdyonun bu evrene dönüp dönmeyeceği kocaman bir soru işareti olarak kalırken, hayranlar en azından oyunun PC'ye gelmesi ya da 60 FPS yaması alması için bile yıllardır sosyal medyada kampanyalar düzenliyor. Yharnam sokaklarına geri dönme hayali, 2026 itibarıyla hâlâ oyuncuların en büyük gerçekleşmemiş dileklerinden biri.

Beyond Good & Evil 2

Geliştirme süreci yılan hikâyesine dönen ve "en uzun süre geliştirilen oyun" rekorlarını altüst eden Beyond Good & Evil 2 ise beklemekten yorgun düştüğümüz bir başka yapım. İlk duyurusu yapıldığında dünyada bambaşka bir teknoloji varken, aradan geçen onca yılda oyun defalarca şekil değiştirdi, yönetmenler ayrıldı ve stüdyo içi krizler yaşandı.

Ubisoft'un zaman zaman "proje hâlâ canlı" açıklamaları yapsa da oyunun sürekli ertelenmesi ve somut bir çıkış tarihinin bir türlü verilememesi, seriyi sevenlerin umutlarını tüketme noktasına getirdi. Artık oyunun çıkmasından ziyade, gerçekten var olup olmadığı bile bir tartışma konusu hâline gelmiş durumda.

The Elder Scrolls VI

Bethesda'nın efsanevi RPG serisinin hayranları için de durum pek parlak değil. The Elder Scrolls VI duyurulduğu 2018 yılından bu yana sadece bir logo ve kısa bir manzara görüntüsüyle hafızalarımızda yer edindi. Skyrim'in buzdolaplarına kadar her platforma çıkmasının üzerinden 15 sene geçmişken, altıncı oyunun hâlâ yapım aşamasında olması ve Starfield gibi projelerin önceliklendirilmesi süreci inanılmaz uzattı.

2026 yılına geldiğimizde bile oyun hakkında elle tutulur çok az bilgiye sahibiz ve Tamriel'e geri döneceğimiz günün hâlâ ufukta net olarak görünmemesi, fantastik rol yapma oyunu severleri üzmeye devam ediyor.

Bully 2

Son olarak Rockstar Games'in ihmal edilmiş çocuğu Bully 2'den bahsetmezsek olmaz. GTA ve Red Dead Redemption serilerinin gölgesinde kalan ancak kendine has mizahı ve okul atmosferiyle kült statüsüne ulaşan Bully, yıllardır devamı beklenen ama iptal edildiği dedikodularıyla anılan bir yapım.

Jimmy Hopkins'in maceralarının devam edeceği, üniversite yıllarını konu alacağı söylenen projeler zaman zaman sızdırılsa da Rockstar'ın tüm gücünü GTA serisine aktarması bu projeyi rafa kaldırmış gibi görünüyor. Yine de hayranlar, okul zillerinin bir kez daha çalacağı o günü umutla beklemekten vazgeçmiyor.

Titanfall 3

FPS türünü sevenler için en büyük travmalardan biri de Titanfall 3 projesinin âdeta buhar olup uçmasıdır. Serinin ikinci oyunu, sahip olduğu muazzam hareket sistemi ve akıllara kazanan hikâye moduyla türün zirvesine oturmuştu ancak yapımcı stüdyo Respawn, battle royale akımına kapılıp Apex Legends ile inanılmaz bir başarı yakalayınca, Titanfall serisinin devamı da sessiz sedasız rafa kaldırıldı.

Oyuncular, o devasa robotların içine tekrar atlayıp duvardan duvara koşacakları yeni bir macerayı beklerken, stüdyonun tüm ilgisini Apex evrenine vermesi, sadık hayran kitlesi için kabul etmesi zor bir gerçeklik olarak kalmaya devam ediyor.

Silent Hills P.T.

Korku oyunu severlerin hâlâ unutamadığı, belki de oyun tarihinin en büyük "ne olabilirdi" hikâyesi ise Silent Hills ve onun oynanabilir demosu P.T.'dir. Hideo Kojima ve Guillermo del Toro gibi iki dev ismin bir araya geldiği bu proje, sadece bir demo ile bile dünyayı yerinden oynatmıştı ancak Konami ve Kojima arasındaki anlaşmazlıklar sonucu projenin iptal edilmesi ve demonun bile mağazalardan kaldırılması, tarihin en büyük hayal kırıklıklarından birini doğurdu.

Aradan yıllar geçmesine rağmen, oyuncular hâlâ o koridorlarda yaşanacak korku deneyiminin hayalini kuruyor ve bu iptal kararını asla affetmiyor.

Peki sizin yıllardır beklediğiniz devam oyunu hangisi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.