DMC3 SE, Yeni Bir 'Style Change' Sistemine Sahip Olacak

17 Şubat 2005 tarihinde yayınlanan ve Devil May Cry serisinin önemli oyunlarından biri hâline gelen Devil May Cry 3, bazı değişikliklerle birlikte Devil May Cry 3 Special Edition ismiyle tekrar karşımıza çıkmıştı. Devil May Cry'ın resmi internet sayfasındaki bilgilere göre oyun, Nintendo Switch için 'Style Change' sistemiyle çıkış yapacak.

Geçtiğimiz yılın kasım ayında yapılan açıklamayla Nintendo Store'da 20 Şubat 2020'den itibaren erişilebilir olacağını öğrendiğimiz Devil May Cry 3 Special Edition, Nintendo Switch için bazı özelleştirmelerle birlikte gelecek. Oyun hakkında geçtiğimiz günlerde Devil May Cry'ın resmi Twitter hesabından paylaşılan video, bunun ipuçlarını vermişti. Şimdiyse oyunun internet sitesinde yeni 'Style Change' sisteminin geleceğine dair verilere ulaşıldı. Geliştirici Matt Walker, bu haftanın başlarında paylaşılan videoda önümüzdeki ay çıkışını gerçekleştirecek için oyun motive olduklarını ve yeni şeyler ekleyeceklerini söylemişti. Videonun ilerleyen kısımlarında duyurular için 16 Ocak, 30 Ocak ve 13 Şubat tarihlerini veren Walker, bu tarihlerde nelerin duyurulacağı hakkındaysa detay vermemişti. Devil May Cry 3'ün sayfasında ilginç detaylara rastlandı: Devil May Cry'ın Nintendo için hazırlanan resmi internet sayfasında yer alan ifadelerden bazıları, oyuna gelecek yeniliklerden ve yapılacak duyurulardan birinin 'Style Change' sistemi olduğunu gösteriyor. Devil May Cry 4 ile birlikte seriye eklenen özellik, durumunuza göre en uygun stile hızlıca geçiş yapmanıza olanak tanıyor. Sitede yer alan "Hıza mı yoksa savunmaya mı öncelik verecek misiniz? Kılıç ustası mı yoksa silah oyunu mu?" ifadelerinin bu sisteme işaret ettiğine kesin gözüyle bakılıyor. Bu da demek oluyor ki Matt Walker'ın videoda açıkladığı tarihlerden birinde bu yeniliği görme ihtimalimiz oldukça yüksek. İLGİLİ HABER Devil May Cry 5, Bilgisayara Çıktığı Gün Cracklendi 20 Şubat 2020'de Nintendo Store'da olacak oyun için açıklanan duyuru tarihlerinden en yakını 16 Ocak ve 4 gün sonra ilk duyurunun ne olduğunu öğreneceğiz. Gelişmelerden haberdar olmak için sitemizi takipte kalın.

Kaynak : https://www.eurogamer.net/articles/2020-01-12-devil-may-cry-3s-new-style-change-system-allows-you-to-experience-the-action-through-a-number-of-unique-styles

