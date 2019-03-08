Devil May Cry 5, Bilgisayara Çıktığı Gün Cracklendi

Devil May Cry 5, bilgisayara çıkar çıkmaz cracklendi. Oyunun Denuvo adlı kırılma önleyici teknolojiye sahip olmadığı ortaya çıktı.

Büyük oyunlar, piyasaya çıktıktan sonra korsan içerik üreticilerini epey zorlayacak şekilde hazırlanırlar. Bu yüzden oyunların korsana düşmesi, oyunun sansasyon sürecinin geride kalmasından sonra olur. Tabii ki bu durum her oyun için aynı değil.

Devil May Cry 5, bilgisayara çıktığı gün cracklenerek bu anlamda talihsiz bir başlangıç yapmış oldu. Cracklenen oyunun Denuvo dosyası yok. Yani oyunda Denuvo teknolojisi hiç kullanılmamış.

Denuvo, kopya koruma sistemini koruyan bir koruyucu kalkan, bir ilk savunma hattı gibi çalışır ve bazı dosyaların değiştirilmesini engeller. Gelen bilgilere göre bu dosya çalışıyor ve oyun açıldığında çökme, takılma, çakılma gibi sorunlar yaşanmıyor.

Japon firma daha önce Resident Evil 7’de Denuvo korumasını kaldırmıştı ancak Resident Evil 2 Remake bu teknolojiyi kullanmaya devam ediyor.