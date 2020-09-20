Football Manager 2020, Oyuncu Rekoru Kırdı

Epic Games'in geçtiğimiz günlerde ücretsiz olarak sunduğu menajerlik oyunu Football Manager 2020, ücretsiz olmasından kısa süre sonra anlık oyuncu rekoru kırdı. Ayrıca oyun ücretsiz olduğu süre boyunca 1 milyon yeni oyuncu tarafından denendi.

Şimdiye dek birçok popüler oyunu ücretsiz yaparak oyuncuların beğenisini kazanmayı başaran Epic Games, son olarak popüler futbol menajerliği oyunu Football Manager 2020'yi ücretsiz olarak sunmuştu. Epic Games'in normal fiyatı 219 TL olan bu oyunu kısa süreliğine ücretsiz olarak sunması birçok futbolseverin ilgisini çekmişe benziyor.

Konu hakkında Twitter hesabından paylaşımlarda bulunan Sports Interactive stüdyo direktörü Miles Jacobson, Football Manager 2020'nin Epic'te ücretsiz olmasının ardından anlık oyuncu sayısındaki artışı ve oyunun kaç kez indirildiğini paylaştı.

Popüler menajerlik oyunu, Epic'te ücretsiz olduktan sonra 1 milyondan fazla indirildi:

Epic Games kampanyası kapsamında 1 milyondan fazla yeni oyuncunun Football Manager 2020 oynamaya başladığını söyleyen Jacobson, rakamları oyunun geçtiğimiz mart ayında Steam'de iki hafta ücretsiz olduğu dönemle karşılaştırdı. Yapılan açıklamaya göre oyunu Epic'te ücretsiz olduğu ilk 36 saat boyunca, Steam'de ücretsiz kaldığı iki haftalık süreçten daha fazla kişi denedi.

Jacobson, anlık oyuncu sayısının en yüksek seviyelere ulaştığı gün olduğu için pazarları FM20'nin anlık oyuncu sayısını sık sık paylaşıyor. Genellikle oyuncu sayısının zirve yaptığı anlarda 80 ila 90 bin arasında kişi oyunu oynuyor ancak bugün tam 251.131 anlık oyuncuyla yeni bir rekor kırıldı. Bunun şimdiye kadarki en yüksek oyuncu sayısı olduğunu söyleyen Jacobson, verilerin PC ve Mac'te Steam ve Epic üzerinden oynayan tüm oyuncuları kapsadığının da altını çizdi.

Football Manager 2020 ve Watch Dogs 2'nin de dahil olduğu toplam 501 TL değerindeki 3 oyun, şu anda Epic Games'te ücretsiz olarak sunuluyor. Oyunlara nasıl ücretsiz bir şekilde sahip olacağınızı öğrenmek için hemen yukarıdaki içeriğimize göz atabilirsiniz.