2012 yılında piyasaya sürülen Devil's Peak Rally isimli oyunun yeni ve gelişmiş bir versiyonunu iOS kullanıcıları için yayınlayan geliştiriciler, "Devil's Peak Fury" isimli yeni oyunları ile mobil oyunseverlere benzersiz bir deneyim yaşatmayı vadediyorlar.

2012 yılında piyasaya sürülmüş bir oyun olan "Devil's Peak Rally", yayınlandığı dönemlerde büyük ses getirmişti. 1 milyondan fazla oyunsever tarafından indirilen oyun, uzun bir süre popülar kalmayı başarmıştı. An itibarıyla iOS kullanıcıları için yayınlanan Devil's Peak Fury, 2012 yılında piyasaya sürülmüş olan oyunun gelişmiş ve biraz daha güncellenmiş bir versiyonu olarak karşımıza çıkıyor.

Devil's Peak Fury, sizlere eğlenceli bir oyun deneyimi sunuyor. Sonu gelmeyen yarışlara katılacağınız bu oyunda hem rakiplerinizi devre dışı bırakmaya hem de rakiplerinize yem olmamaya çalışıyorsunuz. Yani Devil's Peak Fury, bir yandan önünüzdeki rakibe odaklanırken diğer yandan da arkanızı kollamanız gereken bir oyun olarak karşımıza çıkıyor.

Devil's Peak Fury, sizleri sonu gelmeyen yarışların içine sokacak

Oyunda onlarca çeşit araç ve silah bulunuyor. Araçlarınıza yaptığınız iyileştirme ve eklemelerle hem silahları değiştirebiliyor hem de aracınızı güçlendiriyorsunuz. Elbette bu işlemi yapabilmek için oyunda zaferler elde etmeniz de gerekiyor. Çünkü elde ettiğiniz zaferlerde kazanacağınız puanlarla aracınızı geliştiriyorsunuz. Eğer dilerseniz, oyun içi satın alımlarla da aracınızı geliştirebiliyorsunuz.

Devil's Peak Fury, eğlenceli olduğu kadar basit de bir oyun. Çünkü oyunun kontrolleri, iPhone'unuzun ekranına eklenen büyük butonlar aracılığıyla kolaylıkla gerçekleştiriliyor. Sizeyse mümkün olan en iyi sürüş deneyimini yaşamak ve birinci olmaya çalışmak kalıyor. Şu an için sadece iOS platformunda, doğal olarak da sadece App Store'da yer alan bu oyunu hemen ücretsiz bir şekilde indirmek isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.