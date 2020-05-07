Yerli Dezenfektan BOREL'in Litrelik Boyları Satışa Sunuldu

Yerli ve milli bor katkılı dezenfektan BOREL'in üretimi tüm hızıyla devam ediyor. Fabrikalarda litrelik boylarda üretilen dezenfektanlar, raflardaki yerini aldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünce üretilen yerli ve milli bor katkılı dezenfektan BOREL'in, 1 ve 5 litrelik boyutları da piyasaya sunuldu.

BOREL, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının liderliğinde, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN) tarafından Ar-Ge sürecini tamamladı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla seri üretime geçti. Kısa sürede tüm Türkiye'ye ulaşan küçük boyutlardaki BOREL'e litrelik şişeler de eklendi.

Günde ortalama 200 bin küçük şişede dezenfektan üreten BOREL'de büyük şişeler için gelen talebi karşılayacak üretim kapasitesi bulunuyor. Ürünün litrelik boyutuyla kişisel kullanımın dışında büyük ölçekli işletmelere, kurumlara ve insan trafiğinin fazla olduğu noktalarda hijyen sorununa çözüm üretmek hedefleniyor.

Borun antibakteriyel özelliğiyle eldeki mikrop ve bakterilerle mücadele eden BOREL dezenfektan, içeriğinde bulunan bor, etil alkol, gliserin, aloe vera, çay ağacı yağı ve lavantayla elleri nemlendiriyor ve dermatolojik problemlere neden olmuyor.

Yoğun mesai yapan BOREL çalışanları, maske, tulum ve eldiven kullanıyor. Tesislere tedbirler kapsamında dışarıdan kimse alınmıyor.