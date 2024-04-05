Digiturk, 8-14 Nisan tarihleri arasında Ramazan Bayramı'na özel olarak tüm dizi ve film kanallarını üyelerine açacağını duyurdu. Bu süreçte birçok sevilen film ve dizi aboneler ile buluşacak.

10 Nisan günü başlayıp 12 Nisan’a kadar devam edecek Ramazan Bayramına çok az süre kaldı. Durum böyle olunca farklı şirketlerden bayrama özel kampanyalar görebiliyoruz. Türkiye’nin köklü televizyon yayım platformlarından olan Digiturk de bunlardan biri. Abonelik sistemiyle çalışan şirket, her sene kullanıcılarına bayramlara özel kampanyalar sunuyordu.

Digiturk bu sene de benzer bir fırsat sunacağını açıkladı. Buna göre aboneler, 8-14 Nisan arası sürecek bayram tatili boyunca tüm dizi ve film kanallarına ücretsiz erişim sağlayabilecek. Ayrıca tatil boyunca çocuklara yönelik özel yapımlar da ekranlarda olacak.

Bayram boyunca gösterilecek bazı yapımlar:

Neşeli Çiftlik: Tren Kalkıyor

Mucize: Uğur Böceği ile Kara Kedi

Angry Birds Filmi 2

The Jester

Ölümlü Dünya

Biz Ayrılamayız

Operation Mincemeat

Sessiz Gece

Listeye baktığımızda birçok sevilen yapım ve filmin tüm üyeler tarafından ücretsiz izlenebileceğini görüyoruz. Bayram kampanyası, kanallara ek olarak aynı zamanda beIN CONNECT’e de geçerli olacak. Digiturk aboneleri, platform üzerinden tüm bu içeriklere ulaşabilecek.