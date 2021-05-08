Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre Ramazan bayramı boyunca köprü ve otoyollar ücretsiz olacak. Ücretsiz geçişler 17 Mayıs Pazartesi'ye kadar devam edecek.

Ramazan Bayramı boyunca yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan tüm otoyollardan ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişlerin ücretsiz olacağı Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile açıklandı.

Yayımlanan karara göre ücretsiz geçişler 12 Mayıs Çarşamba günü gece yarısı başlayacak ve 17 Mayıs Pazartesi günü sabah saat 07:00'a kadar devam edecek. 17 Mayıs aynı zamanda ülkemizde uygulanmaya devam eden tam kapanma kapsamıda sokağa çıkma kısıtlamalarının da sona ereceği tarih. Fakat tam kapanmanın ve kısıtlamalarının 19 Mayıs'taki resmi tatil sebebiyle uzatılacağı yönünde bazı söylemler de var. Ancak henüz bu konuda kısıtlamaların uzatılacağına dair resmi bir açıklama yapılmış değil.

Başkentray ve Marmaray da ücretsiz olacak:

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre aynı zamanda Marmaray ve Başkentray da ücretsiz olacak. 12 Mayıs Çarşamba günü başlayacak uygulama 16 Mayıs Pazar gece yarısı sona erecek.

Tabii ki tüm bu ücretsiz otoyol, köprü ve toplu taşıma açıklamalarının yanında tam kapanma hâlâ devam ediyor ve tam kapanma süresince sokağa çıkma yasağına uymayanlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'inci maddesi uyarınca 3 bin 150 TL idari para cezası kesileceğini hatırlatmakta fayda var. Bu süreçte izin belgesi alanlar dışında herkesin evlerinde kalması gerekiyor. Fakat izin belgesi alan çalışan sayısının da hayli yüksek olduğu biliniyor.