Milli Eğitim Bakanlığı, ehliyet sınavlarına görsel açıdan zenginlik katacak yeni soru tipini duyurdu. Dijital ortamda yürütülen sınavlarda artık animasyonlu sorular da bulunacak. Bu şekilde sorunun içeriği karşı tarafa çok daha anlaşılır şekilde verilebilecek.

Her yıl yüz binlerce kişinin girdiği ehliyet sınavlarında verimi artıracak ufak bir değişikliğe gidiliyor. E-Sınav formatında düzenlenen sınavlarda ilk kez animasyonlu sorular yer alacak.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, soruların anlaşılırlığını artırmak amacıyla böyle bir karar alındığını açıkladı. Ölçülmek istenen davranışların da daha net bir şekilde ortaya konmasını sağlayacak bu yeniliğin yanı sıra, işaret dilinde sorular da hazırlanması planlanıyor.

İşaret dilinde sorular da eklenecek

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan gelen açıklamaya göre ehliyet sınavında kullanılan görsel içeriklere animasyonlar da eklenecek. Bu şekilde soruların içeriği ve katılımcıdan istenenler daha açık ve zengin bir şekilde sunulabilecek. Adayların gerçek hayattaki durumları sınav sırasında daha iyi kavraması için hazırlanan bu animasyonlu sorular, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün sitesinde yayınlanan deneme sınavlarına şimdiden yerleştirildi. Yani ehliyet sınavına girmeye hazırlanıyorsanız neyle karşılaşacağınızı görmek için verdiğimiz bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Konuyla ilgili yaptığı açıklamalarla "Uygulama, soruların daha anlaşılabilir olmasını sağladığı gibi ölçülmek istenen davranışların da net bir şekilde ortaya konulmasına katkıda bulunacak" ifadelerini kullanan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, işitme engelli katılımcılar için de sorularda yapılacak bir diğer düzenlemeyi şu sözlerle anlattı: Uygulama, soruların daha anlaşılabilir olmasını sağladığı gibi ölçülmesi istenen davranışların da net bir şekilde ortaya konulmasına katkıda bulunacak. İşitme engelli adaylarımız için de işaret dilinde sürücü eğitim setleri ve animasyonlu soruların hazırlanmasına yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Tüm çalışmalarımız büyük bir özveriyle yürütülüyor. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum