Mahkeme, Sınav Tarihi Değişen Öğrenciyi Haklı Buldu

Yüksek lisans eğitimi alan Avukat Emre Burak Onat, sınav tarihi değişikliğinin kendisine yönetmelikteki gibi duyurulmaması nedeniyle duyurudan haberdar olamadı. Olayı yargıya taşıyan Onat, sınava katılmaması nedeniyle verilen 'başarısızlık' kararının iptal edilmesini sağladı.

Üniversitelerde vize sınavları döneminin başlamasına günler kala pek çok öğrenciyi ilgilendiren ve pek çoğunun da farkında olmadığı gerçeği ortaya koyan bir paylaşım yapıldı. Vergi Hukuku üzerine yüksek lisans yapan Avukat Emre Burak Onat, LinkedIn üzerinde yaptığı paylaşımda öğrencilerin sınav tarihi değişikliği duyurusunu takip etme yükümlülüğünün olup olmadığı sorusuna 2020 yılında yargının verdiği cevabı paylaştı.

İlk başta açıklanan sınav tarihini not alan Avukat Emre Burak Onat, sınavın ilan edildiği güne hazırlanmıştı. Fakat sınavın daha önceki bir günde yapıldığını, yani tarihinin değiştiğini sonradan öğrendi. Sınav tarihinin değiştiğini ilan eden duyuru, okulun internet sitesinde duyurulmuştu ve kendisine ‘duyuruları takip etmek zorunda olduğu’ belirtilmişti.

Sınava giremediği için verilen başarısızlık kararı iptal edildi:

Onat, dilekçe ile okulun en üst kademelerine kadar dilekçeyle ilk duyurulan sınav gününde hazır bulunduğunu, değişikliğin kendisine bildirilmediğini, değişiklik olabileceğine ilişkin bilgi dahil verilmediğini, internet sitesini takip etme yükümlülüğünün de olmadığını belirtti. Fakat Onat’ın dilekçelerinden herhangi bir sonuç çıkmadı.

Sınava giremediği için dersinden başarısız sayılan Onay, okuldan herhangi bir sonuç alamayınca dava açtı. Ankara 11. İdare Mahkemesi, açılan davayı Onat lehine sonuçlandırdı. Onat’ın ‘başarısız sayılma’ işleminin iptaline karar verildi. Karar, istinaf incelemesinden de geçerek kesinleşti.

Onat’ın paylaştığı mahkeme kararında üniversitenin ilan ettiği işlemlerde ancak makul bir gerekçe olması halinde değişiklik yapılabileceği, adayların da bu değişiklikten güncel ve meşru iletişim yöntemleriyle haberdar edilmelerinin gerekli olduğu belirtildi.

Üniversitenin Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin ‘Tebligat ve duyurular’ başlıklı 41. maddesinde öğrenciye her türlü tebligat ve duyuruların resmi kayıtlarda yer alan ya da üniversite tarafından sağlanan e-posta adresine gönderilerek yapılacağı belirtiliyordu. Öğrenci, yalnızca bu e-posta adresine gönderilen iletileri izlemekle yükümlü tutuluyordu. Benzer bir duruma maruz kaldığınızda, öncelikle okulunuzun ilgili yönetmeliklerini okuyarak gerekli savunmanızı yapabilirsiniz. Üniversitelerin yönetmelikleri değişebileceğinden düzenli olarak takip etmenizde fayda var.