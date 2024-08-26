TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yaman, oyunların çocuklar üzerindeki etkileriyle ilgili açıklamalar yaptı. Yaman, oyun meselesinin millî güvenlik sorununa dönüştüğünü ifade etti.

Geçtiğimiz haftalarda alınan bir kararla dünyanın en popüler oyunlarından biri olan Roblox’a ülkemizde erişim engeli getirilmişti. Çocuklara zararlı olabileceği nedeniyel alınan karar hâlâ devam ediyordu. Konu hakkındaki tartışmalar sürerken bugün genel olarak oyunlarla ilgili bir açıklama geldi.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AKP Milletvekili Hüseyin Yaman, oyunların çocuklar üzerindeki etkileriyle konuştu. Açıklamaları, “Bu konuda yeni yasaklar gelebilir mi?” sorularını beraberinde getirdi.

“Oyun meselesi, millî güvenlik sorununa dönüşmüş durumda”

Yaman, açıklamasında çocukların bilgisayar oyunlarında geçirdikleri sürenin kısıtlanması gerektiğini ifade ederken bunun çok önemli bir konu olduğunu ifade etti. Dijital bağımlılığın gençlerin geleceğini çaldığını söyleyen başkan yyunların, Türkiye’de bir millî güvenlik sorununa dönüştüğünü de ekledi. Tam açıklaması şu şekilde:

“Dünyada da bu çok tartışılmaktadır. Özellikle Amerika'daki okul baskınlarında, öğrencilerin oyun platformlarına üye olup oradan kendilerine kahraman olarak belirledikleri şahsiyetleri taklit etmek suretiyle arkadaşlarını katlettiğini, öğretmenlerini gözünü kırpmadan öldürdüğünü hep beraber gördük.

Türkiye'de de maalesef bunun yanlış uygulamalarına zaman zaman şahit oluyoruz. En son Eskişehir'de yaşadığımız olay, fazla söze gerek bırakmadı. Burada gerçekten dijital okuryazarlık meselesi çok önemli. Çocuklarımızın nitelikli zaman geçirmesi gerekiyor. Muhakkak ama muhakkak bu bilgisayarda geçirdikleri, oyunlarda geçirdikleri sürelerin kısıtlanması gerekiyor.

millî güvenlik sorununa dönüşmüş durumda ve bu noktada bizim gençlerimizi korumamız lazım.” Bu çok önemli, gerçekten hayati bir konu; çünkü Türkiye 'de bu oyun meselesi, birdönüşmüş durumda ve bu noktada bizim gençlerimizi korumamız lazım.”

Başka oyun platformlarına yasaklar gelecek mi?

Yaman ayrıca, diğer çevrim içi oyunlara yasak gelip gelmeyeceği sorusunu da yanıtladı. Böyle durumlarla karşılaşıp karşılaşmayacaklarını bilmediğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

“Böyle durumlarla karşılaşır mıyız bilmiyoruz; ama şunu aslında bilenler biliyor. Bu platformların faydası olduğu kadar, zararlarının da olduğu ve gerçekten bizim gençlerimizi çalmak istediği, toplumu farklı bir şekilde yönlendirmek istediği çok net olarak ortada. Dediğim gibi parti olarak her türlü yasağa karşıyız, engellemeye karşıyız, sansüre karşıyız ama son tahlilde de her zaman söyledim, devletimizi de sokakta bulmadık.

Devletimizin de bu ulus aşırı dijital şirketlere karşı korunması noktasında her türlü tedbiri alacağız. Hani gönül ister ki bu ağlar gerçekten kurallara uysunlar; çocuğun korunması, ailenin korunması, toplumun korunması, toplumun ruh sağlığı bakımından gerekli adımları atsınlar."