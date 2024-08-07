Her Güne Bir Yeni Erişim Engeli: Bu Defa Roblox'a Erişim Engellendi

1 dk okuma süresi
6
3
3
0
0
Özellikle çocuklar arasında çok popüler olan Roblox'a erişim engeli geldi.

Dünya çapında büyük bir kullanıcı kitlesine sahip olan, ülkemizde de özellikle çocukların çok büyük sevgi gösterdiği oyun platformu Roblox, beklenmedik bir anda Türkiye'den erişime engellendi. 

Konuyla ilgili olarak BTK'nın sitesinden yapılan bilgilendirmede “roblox.com, 07/08/2024 tarihli ve 2024/5282 D. İş sayılı Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenmiştir.” ifadesi kullanıldı. 

Roblox neden kapatıldı?

roblox

Roblox'un neden erişime kapatıldığı henüz bilinmiyor ancak yakın zamanda kararın detaylarının ortaya çıkacağı tahmin ediliyor. Detaylar belli oldukça biz de sizleri haberdar edeceğiz. 
İLGİLİ HABER

Instagram Engeline Karşı Davalar Açılmaya Başlandı
İLGİLİ HABER

IKEA, Roblox Mağazası İçin Çalışan Arıyor

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
6
3
3
0
0
Emoji İle Tepki Ver
6
3
3
0
0

Sponsorlu - Uygulamaya yönlendirir

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
En Güncel Haberler