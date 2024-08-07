Özellikle çocuklar arasında çok popüler olan Roblox'a erişim engeli geldi.

Dünya çapında büyük bir kullanıcı kitlesine sahip olan, ülkemizde de özellikle çocukların çok büyük sevgi gösterdiği oyun platformu Roblox, beklenmedik bir anda Türkiye'den erişime engellendi.

Konuyla ilgili olarak BTK'nın sitesinden yapılan bilgilendirmede “roblox.com, 07/08/2024 tarihli ve 2024/5282 D. İş sayılı Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenmiştir.” ifadesi kullanıldı.

Roblox neden kapatıldı?

Roblox'un neden erişime kapatıldığı henüz bilinmiyor ancak yakın zamanda kararın detaylarının ortaya çıkacağı tahmin ediliyor. Detaylar belli oldukça biz de sizleri haberdar edeceğiz.