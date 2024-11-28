TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, uzun zamandır gündemde olan dijital telif yasası ile ilgili konuştu. Yayman, düzenlemenin hazır olduğunu ve TBMM gündemine alınacağını söyledi.

Ülkemizde, uzun zamandır konuşulan konulardan bir tanesi olan dijital telif yasası ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, uzun zamandır üzerinde çalışılan düzenlemenin hazır olduğunu açıkladı.

Hatırlayan okurlarımız vardır; ilk kez 2023 yılında gündeme getirilen dijital telif yasası, merkezine Google'ı alan bir düzenleme. Buradaki amaç, Webtekno gibi firmalar üzerinden oluşan kazancın hem Google hem de kopyacı internet sitelerine akmasını önlemekti. Hatta hükûmet, bundan birkaç ay önce de konuyla ilgili olarak Google ile bir toplantı gerçekleştirmiş, teknoloji devi bu toplantıda Türkiye'nin yapacağı düzenlemeye uyacağını söylemişti.

"Dijital telif yasasında hazırlıklar tamam, bütçeden sonra TBMM'ye gelecek."

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu toplantısında konuşan Hüseyin Yayman, konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

Dijital telif meselesinde hazırlıklar tamamlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile ortak hareket ediyoruz. Bütçe görüşmelerinden sonra TBMM'ye getireceğiz. Emek hırsızlığının önüne geçeceğiz..

Uzun zamandır gündemde olan dijital telif yasasının tam olarak neler sunacağı belli değil. Ancak yapılan açıklamalar, taslak düzenlemenin yakında yayımlanabileceğini gözler önüne seriyor.