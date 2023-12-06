TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman'dan gündeme ilişkin önemli bir açıklama geldi. "Dijital Telif Yasası" ile ilgili çalışmalar yapıldığını aktaran Yayman, içerik üreticiler ve Google ile de temas hâlinde olunduğunu söyledi.
Hayatımızın dijital bir hâle gelmesi, ürettiğimiz içeriklerin haklarını dijital ortamda da koruma zorunluluğunu ortaya çıkardı. Bu durumun farkında olan hükûmet yetkilileri de geçmişte, dijital mecraların Türkiye temsilcileri ile görüşmeler gerçekleştirdi. Şimdiyse bununla ilgili yeni bir sayfa açılacak ve somut adımlar atılacak gibi görünüyor.
Hükûmet, bu konuda gelen talepleri Google'a bildirecek!
Hüseyin Yayman, Türkiye'de uygulanmakta olan telif yasasının eskidiğini ve artık ihtiyaçlara yanıt veremediğini söyledi. Üstelik bununla ilgili çok fazla talep olduğunun altını çizen Yayman, Dijital Telif Yasası ile ilgili şöyle konuştu:
Türkiye'de dijital telif konusunun baştan ele alınması, yeni bir sözleşme yapılması gerekiyor. İçerik üreticileriyle bunu yaygınlaştıran ve kullanan mecralar arasında yeni bir sözleşme, yeni bir anlaşma yapılması lazım. Bir taraftan büyük bir emek vererek, zaman ayırarak üretilen bir içerik var. Bu bir haber olabilir, sanat eseri, kültür eseri olabilir; yemekle veya sanatla ilgili bir şey olabilir. Herhangi bir konuda bir emek, bir içerik varsa o içeriğin izin alınmadan kullanılması ve bunun yaygınlaştırılması doğal olarak o içerik üreticisinin yani emekçinin emeğinin göz ardı edilmesi anlamına geliyor. Bunu kabul etmek mümkün değil. Eğer medeniyet, insanlık tarihi bu noktaya geldiyse bu gerçekten üreten insanların hak ettiği değeri almasıyla mümkün olmuştur.
TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, Google ile yaptıkları görüşmelerle ilgili de bilgi verdi. Yayman, Google'dan ilk taleplerinin Avrupa ile Türkiye'yi de kapsayan düzenlemeler olduğunu söyledi. Yayman'a göre Google, Avrupa ülkelerinde dijital telif haklarına ilişkin ne yapıyorsa Türkiye'de de aynısını yapmalıydı. Hüseyin Yayman, bundan sonraki süreçte de aynı talebi bildireceklerini söyledi.