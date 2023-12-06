TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, "Dijital Telif Yasası" üzerinde çalışıldığını açıkladı. Yayman'a göre hükûmet, Google ve içerik üreticilerle temas hâlinde.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman'dan gündeme ilişkin önemli bir açıklama geldi. "Dijital Telif Yasası" ile ilgili çalışmalar yapıldığını aktaran Yayman, içerik üreticiler ve Google ile de temas hâlinde olunduğunu söyledi.

Hayatımızın dijital bir hâle gelmesi, ürettiğimiz içeriklerin haklarını dijital ortamda da koruma zorunluluğunu ortaya çıkardı. Bu durumun farkında olan hükûmet yetkilileri de geçmişte, dijital mecraların Türkiye temsilcileri ile görüşmeler gerçekleştirdi. Şimdiyse bununla ilgili yeni bir sayfa açılacak ve somut adımlar atılacak gibi görünüyor.

Hükûmet, bu konuda gelen talepleri Google'a bildirecek!

Hüseyin Yayman, Türkiye'de uygulanmakta olan telif yasasının eskidiğini ve artık ihtiyaçlara yanıt veremediğini söyledi. Üstelik bununla ilgili çok fazla talep olduğunun altını çizen Yayman, Dijital Telif Yasası ile ilgili şöyle konuştu:

Biz, bu taleplerle Google'ı bir araya getireceğiz ve bir uzlaşma noktası olacağız, bir köprü görevi göreceğiz. Bu noktada komisyonumuz, üzerine ne düşüyorsa yapmaya hazırdır. İnşallah Dezenformasyon Yasası'nı, Dijital Mecralar Yasası'nı çıkarttığımız gibi 'Telif Yasası'nı da çıkartırız. Artık dijital bir çağda yaşadığımız için içerikler farklılaşmıştır, zaman kavramı araya girmiştir ve daha fazla üretim söz konusudur. Bütün bu verileri değerlendireceğiz ve paydaşlarımızın talebi doğrultusunda, günümüz şartlarına uygun, Türkiye'nin şartlarına cevap verecek bir 'Dijital Telif Yasası' inşallah çıkartacağız.



Türkiye'de dijital telif konusunun baştan ele alınması, yeni bir sözleşme yapılması gerekiyor. İçerik üreticileriyle bunu yaygınlaştıran ve kullanan mecralar arasında yeni bir sözleşme, yeni bir anlaşma yapılması lazım. Bir taraftan büyük bir emek vererek, zaman ayırarak üretilen bir içerik var. Bu bir haber olabilir, sanat eseri, kültür eseri olabilir; yemekle veya sanatla ilgili bir şey olabilir. Herhangi bir konuda bir emek, bir içerik varsa o içeriğin izin alınmadan kullanılması ve bunun yaygınlaştırılması doğal olarak o içerik üreticisinin yani emekçinin emeğinin göz ardı edilmesi anlamına geliyor. Bunu kabul etmek mümkün değil. Eğer medeniyet, insanlık tarihi bu noktaya geldiyse bu gerçekten üreten insanların hak ettiği değeri almasıyla mümkün olmuştur.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, Google ile yaptıkları görüşmelerle ilgili de bilgi verdi. Yayman, Google'dan ilk taleplerinin Avrupa ile Türkiye'yi de kapsayan düzenlemeler olduğunu söyledi. Yayman'a göre Google, Avrupa ülkelerinde dijital telif haklarına ilişkin ne yapıyorsa Türkiye'de de aynısını yapmalıydı. Hüseyin Yayman, bundan sonraki süreçte de aynı talebi bildireceklerini söyledi.

Google yetkilileri Türkiye'ye geldiğinde dijital telif meselesini görüştük, sorduk. Komisyon toplantısında da daha sonraki görüşmelerimizde de Avrupa Birliği normlarının Türkiye'de de uygulanması gerektiğini söyledik. Fransa'da, Almanya'da farklı bir dijital telif yasası, Türkiye'de farklı bir dijital telif yasası olamazdı. Biz bunu çifte standart olarak belirttik. Bizim tezimiz şudur; Google, Paris'te hangi telif yasasına tabiyse, Berlin'de, Londra'da, Amerika'da hangi dijital telif yasasına uyuyorsa, Türkiye'de de bu yasanın geçerli olması gerektiğini belirttik ve belirtmeye devam ediyoruz.