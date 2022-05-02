Bundan bir yıl önce başlayan Dijital Türk Lirası Projesinin HAVELSAN tarafından yürütülecek pilot uygulamalarının başlayacağı resmen duyuruldu.

Geçtiğimiz aylarda, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın tasarılarının onayını imzaladığı Dijital Türk Lirasının çalışmalarının başladığının haberini sizlere vermiştik. Yaklaşık 7 ay önce, ASELSAN, HAVELSAN ve TÜBİTAK-BİLGEM ile yapılan iş birlikleriyle Dijital Türk Lirası İşbirliği Platformu kurulmuştu.

Şimdi HAVELSAN, ASELSAN ve TÜBİTAK-BİLGEM’in yaptığı ortak duyuruya göre Dijital Türk Lirası, borsalarda yerini almaya çok yakın. Gelen haberlere göre Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ve yukarıda bahsettiğimiz kuruluşların yürüttüğü Dijital Türk Lirası Sistemi Geliştirme Projesi’nde pilot uygulamaya başlanacak.

Dijital Türk Lirası Projesinin pilot uygulaması HAVELSAN tarafından yürütülecek

Dijital Türk Lirası Sistemi Geliştirme projesinde ana kol HAVELSAN olacak. HAVELSAN, projenin altyapısının hazırlanmasında ve entegrasyonunda görevli. HAVELSAN ayrıca pilot uygulama sürecini, sistem performansı testini ve kullanıcı deneyimlerinin raporlanmasını da üstleniyor olacak.

HAVELSAN ayrıca projenin güvenlik testlerini de yürütecek. Olası bir saldırı durumunda ne yapılması gerektiği konusundan önemli bir ilerleme olacak. Dijital Türk Lirası projesinin pilot uygulamasının birinci fazı kapsamında ‘Dijital Türk Lirası Ağı’ tesis edilecek ve testler bu ağdaki unsurlar tarafından gerçekleştirilecek.

Dijital Türk Lirası alım satım işlemleri yapıldıktan sonra, kurumlar, kullanıcı raporlarını ve sistem performanslarını değerlendirecekler. Ardından da yapılan değerlendirmeler ve geliştirmeler sonrası Dijital Türk Lirası, genel kullanıma sunulacak. Siz Dijital Türk Lirası hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.