Kripto para piyasasına yeni girecekler veya yatırım yapmak için potansiyel adaylar arayan yatırımcılar için günümüzde en çok dikkat çeken projelerden üçünü paylaşıyoruz.

Kripto dünyası arka arkaya gelen dava haberleriyle adeta çalkalanıyor. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından dünyanın en büyük kripto para borsaları olan Binance ve Coinbase aleyhine açılan ihlal davaları, çok sayıda yatırımcının yeni yatırım kanalları aramasına yol açıyor.

Bir yanda meme coin çılgınlığı da tüm hızıyla devam ederken, yeni yatırım kanalları arayışındaki en güvenli limanlar elbette güvenilir projelerden yana görülüyor. Biz de son dönemde yatırımcıların yorumları ve uzmanların görüşlerinden yola çıkarak günümüzün en dikkat çeken ve ön satışta olan üç projesini paylaşıyoruz.

Bu projeler neden dikkat çekiyor?

Kripto para sektörü sadece iki yıldır şiddetli bir şekilde dalgalanan bir sektör değil. Bu sektörün doğuşundan beri doğası bu şekilde. Haliyle bu alandaki yatırımcılar, paralarıyla projeleri destekleyerek büyük riskler alıyorlar.

Bu risklerin önüne geçmenin en büyük yolu ise güvenilir ve gelecek vadeden “gerçek” ve “amaca sahip” projelere yatırım yapmak. Fakat tek yol somut ve stabil projeye yatırım yapmak da değil.

Sosyal medyanın kripto para sektöründeki etkisi göz önüne alındığında, popüler ve çokça konuşulan projeler de yüksek yatırım alabiliyor. Elbette bu birimlere yapılan yatırımlar çok daha büyük bir risk taşıyor. Yine de doğru zamanda yüksek kazançlar sağlanabiliyor.

İçeriğimizdeki kripto para projeleri de bu iki temel nedeni destekleyen projeleri kapsıyor.

Listemize geçmeden uyarı: Bu içeriğimiz yalnızca bilgilendirme amacı taşımaktadır. Herhangi bir yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Alacağınız kararlar ve yapacağınız yatırımlar sizin sorumluluğunuzdadır.

Yatırımcıların dikkatini çeken 3 kripto para ve proje:

Yapay zekâ tutkunlarına: yPredict:

OpenAI’ın üretken yapay zekâ sohbet robotu ChatGPT ile ilgili yeni haberleri her gün okumaya alışan teknoloji ve kripto ekosistemi, haliyle bu alandaki projelere de yakından bakıyor. Bunların en popülerleri arasındaysa yapay zekâ teknolojisini arkasına alan yPredict projesi yer alıyor.

Piyasa tahmini platformu olarak konumlandırılan yPredict platformu, bünyesinde her kesimden kullanıcının beğenisine sunulmak üzere konunun uzmanları tarafından geliştirilen bir dizi tahmin modeli ve veri analiz aracı barındırıyor.

Borsa uzmanlarından bilgisayar programcılarına ve analistlere kadar çok geniş yelpazede bir kullanıcı kitlesini hedefliyor.

Artıları:

Bekleme listesinde halihazırda 20 binden fazla kullanıcı sayısına ulaştı. Dolayısıyla şimdiden yüksek talep görüyor.

Yahoo Finance gibi büyük medya kuruluşları tarafından öne çıkarıldı.

Rakiplerine göre daha fazla özellik sunması (otomatik indikatör, ücretsiz tahminler ve tahmin pazarı gibi).

Eskileri:

Yapay zekâ alanında halihazırda yüksek rekabet var. Bu rekabet, yatırımcılar için yüksek risk de doğuruyor.

Kendi internet sitesinde doğrudan “10-100x potansiyeli” gibi ibare bulunması. Bu ve benzeri ibareler, yatırımcıları yanlış yönlendirebilir.

Hindistan merkezli projenin whitepaper’ına bu bağlantıya tıklayarak ulaşabilir, proje hakkında detaylı bilgiler için bu bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Web3 ekosistemine odaklanan Launchpad XYZ:

Launchpad XYZ, Web3 dünyasına girmek isteyen ancak bu konuda fazla fikri olmayan potansiyel yatırımcıları hedefliyor. Tam donanımlı Web3 platformu ve kolay erişilebilir araçları ile proje, doğru dijital varlıktan doğru blok zinciri ve cüzdana kadar yatırımcıların ihtiyaç duyabileceği her konuda bilgi ve hizmet sağlamayı planlıyor.

Launchpad XYZ ekosisteminde merkeziyetsiz bir borsa, kapsamlı bir yatırım terminali, ön satış analizi sağlayan yetkin araçlar ve eşler arası NFT alışverişi imkânı bulunuyor.

Proje ekibi, Web3 alanında deneyimsiz kullanıcılar için bir de eğitim bölümü tasarlıyor. Bu bölümde kullanıcıların merak ettikleri her konuyla alakalı içerik bulabilmesi ve Web3 ile ilgili meraklarını gidermesi amaçlanıyor.

Proje geliştiricileri, toplamda 10 milyondan fazla kullanıcıyı platformu çekmeyi hedefliyor.

Artıları:

Projenin kripto para birimi, deflasyonist bir yapıya sahip. Yani kripto para arzı, düzenli aralıklarla azaltılıyor.

Pasif gelir elde etmek isteyenler için stake seçeneği sunuluyor.

Eksileri:

Tıpkı yapay zekâ alanı gibi Web3 alanı da yoğun rekabete ev sahipliği yapıyor.

Projenin whitepaper’ına bu bağlantıya tıklayarak ulaşabilir, proje hakkında detaylı bilgiler için bu bağlantıya tıklayabilirsiniz.

İnternetin yeni küçük yatırımcı topluluğu Wall Street Memes:

Wall Street Memes ise yazımızın başında bahsettiğimiz sosyal medya etkisine dayanıyor. Kripto para birimi, daha önce DOGE’yi ‘uçuran’ Elon Musk’ın da sosyal medyada etkileşimde bulunduğu bir birim.

Kripto para birimi, küçük yatırımcılarla büyümeyi hedefleyen ve ERC-20 tabanlı bir topluluk projesi olarak tanımlanabilir. Proje, DOGE’den önce borsaları alt üst eden Gamestop olayını milat olarak kabul ediyor.

Sayısı 1 milyonu aşan deneyimli bir kripto topluluğu tarafından desteklenen proje, viral popülerlik ile gelir elde etme imkanı sunmayı amaçlıyor.

Artıları:

Elon Musk gibi büyük bir ismin dikkatini çekmiş olması.

Şimdiden 400 binden fazla takipçiye ulaşarak büyük bir topluluk kurmayı başarması.

Düzenli olarak airdrop gerçekleştirmesi.

Eksileri:

Tamamen sosyal medya odaklı olması ve buradaki dinamiklerden doğrudan etkilenmesi.

Somut bir projeye sahip olmaması, temelde sadece “zengin etmeyi” amaçlaması.

Projenin whitepaper’ına bu bağlantıya tıklayarak ulaşabilir, proje hakkında detaylı bilgiler için bu bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Yazımızı burada sonlandırırken uyarımızı yenilemekte fayda var. Kripto para piyasaları fazlasıyla dalgalı ve kazanma potansiyelinin olduğu gibi yüksek kayıplar yaşama riskinin de olduğu bir dünya. Bu yazımızdaki hiçbir projeyi bir yatırım tavsiyesi olarak sunmuyoruz.

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