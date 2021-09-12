Duyduğunuz konuşmaların hangi dilde olduğunu anlama konusunda ne kadar iyisiniz? Eğer kendinize güveniyorsanız, bilginizi test etmenizi sağlayacak eğlenceli bir internet sitesi önerimiz var.

Yabancı dil öğrenme konusu ülkemizde en büyük yaralardan biri. Bu konuda ilkokuldan itibaren eğitimini aldığımız İngilizce konusunda bile ne yazık ki ciddi problemlerimiz var. Ancak bir dili konuşmayı öğrenmek zor olsa da, bir konuşmayı dinleyip hangi dilde olduğunu anlamak o kadar da zor olmayabiliyor. Ya da zor mu dersiniz?

Bu konuda kendi yeteneğinizi test etmek ya da arkadaşlarınızla eğlenceli bir oyuna dönüştürmek isterseniz, sizin için keyifli bir önerimiz var. 'Ling Your Language' isimli bir internet sitesi, farklı konuşmalar dinleyip hangi dilde olduğunu tahmin etmeyi bir oyun haline getirmiş ve bu oyunu farklı zorluk seviyelerinde oynamak mümkün.

İster tek başınıza ister arkadaşınızla:

Ling Your Language, internet sitesi üzerinden oyunu dört kişiye kadar oynama imkanı sunuyor. Tek yapmanız gereken buraya tıklayarak internet sitesini ziyaret etmek ve tek ya da çok oyunculu modlardan birini seçmek. Eğer tek başınıza oynamayı seçerseniz, zorluk seviyesini de seçtikten sonra doğrudan oyuna başlıyorsunuz. Duyduğunuz konuşmanın ait olduğunu düşündüğünüz dili seçerek ilerliyorsunuz. Oyunun sonunda da bir puan elde ediyorsunuz.

Çok oyunculuyu seçerseniz de, yine zorluğu seçtikten sonra oyunu kaç kişi oynayacağınızı ve oyunun hızını seçerek yarışmaya başlıyorsunuz. Oyun tek ekran üzerinden sırayla ilerlenecek şekilde kurgulanmış. Yani ilk oyuncudan başlayarak her seçimden sonra oyun sıra değiştiriyor. Eğer oyunu 'hızlı' oynamayı seçerseniz 100 puana ilk ulaşan kazanıyor, normal ya da uzun versiyonlarda ulaşılması gereken puan artıyor.

Siteye giriş yaparak oyunu oynarsanız, elde ettiğiniz puanlarla seviye atlayabiliyor ve diğer oyuncularla kıyaslama şansı elde ediyorsunuz. 100'den fazla dilde içeriğin yer aldığı oyunda, karşınıza çıkan dil hakkında bilgi edinmenizi sağlayan bir özellik de bulunuyor. Oyunda herhangi bir reklam ya da ödeme seçeneği bulunmuyor. Dilerseniz bağışta bulunarak oyunun geliştirilmesine, daha fazla kaynak eklenmesine destek olabiliyorsunuz.

'Easy' ve 'Regular' kısmında keyfiniz yerinde ilerlerken, 'Hard' ve 'Omniglot' seçeneklerinde çarşının epey karıştığını ve artık duyduğunuz her şeyden şüphe etmeye başladığınızı söyleyebilirim. Siz de siteye girip kendinizi test ettikten sonra farklı seviyelerde ulaştığınız puanları bizimle paylaşmayı unutmayın, iyi eğlenceler.