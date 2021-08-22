Bilim insanları, dinozorlar dönemin yaşamış dev bir kaplumbağa ait bir yumurta buldu. Araştırmacılar, yumurtanın içindeki embriyonun üç boyutlu görüntülerini oluşturmak için yumurtaya bilgisayarlı tomografi çekti.

Dinozorlar devrinde yaşamış dev bir kaplumbağanın yumurtasını bulundu. Günümüzde Çin sınırlarında yer alan Henan eyaletinde 90 milyon yıl önce yaşamış olan kaplumbağanın insan boyutunda olduğu ifade edildi.

Kaplumbağanın son derece kalın kabuklara sahip, tenis topu büyüklüğünde yumurtalar bıraktığı; bunlardan birinin hiç çatlamadan ve milyonlarca yıl boyunca bozulmadan kaldığı söyleniyor. Bu sayede yumurtanın içinde, embriyo hâlindeki yavru kaplumbağanın hassas kemikleri de günümüze ulaşmayı başarmış.

Kaplumbağalar, iklimsel ve çevresel değişimlere uyum sağlayamamış:

Kaplumbağaya ait olan fosil yumurta

Kaplumbağanın, 66 milyon yıl önce Kretase döneminin sonunda, dinozorları yeryüzünden silen asteroidin Dünya'ya çarpmasıyla yok olduğu düşünülen Yuchelys nanyangensis türüne ait olduğu anlaşıldı. Bilim insanları, kaplumbağaların kitlesel yok oluşun ardından, daha soğuk havaları beraberinde getiren "iklimsel ve çevresel değişimlere" uyum sağlayamadığını düşünüyor.

Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences dergisinde yayımlanan keşfin yazarları, kaplumbağa yumurtalarının çok daha nadir bulunduğunu belirtirken, Kanada'daki Calgary Üniversitesi'nde paleobiyolog ve araştırmanın ortak yazarı Darla Zelenitsky de kaplumbağa yumurtalarının çok küçük ve kırılgan oldukları için nadiren fosilleştiğini ifade etti.

Yumurta, sıradan bir tavuk yumurtasından 6 kat daha kalın:

Neredeyse küresel biçimdeki bu yeni keşfedilen yumurta, bir tenis topundan sadece biraz daha küçük. Zelenitsky, bunun günümüzdeki çoğu kaplumbağa yumurtasından daha büyük, Galápagos kaplumbağalarının yumurtalarındansa biraz daha küçük olduğunu söylüyor. Yumurtanın 1,8 milimetrelik kalınlığı, Galápagos kaplumbağalarının yumurta kabuklarından 4 kat, sıradan bir tavuk yumurtasının kalındığından da 6 kat fazla olmasıyla dikkat çekiyor.

Araştırmacılar, yumurtanın ve içindeki embriyonun üç boyutlu görüntülerini oluşturmak için bilgisayarlı tomografi taramaları gerçekleştirdi. Görüntülerin analiziyle embriyonun yaklaşık yüzde 85 oranında geliştiği ortaya çıktı. Zelenitsky, yumurta kabuğunun bir kısmının kırıldığını ifade etti. Bu, yavrunun yumurtadan çıkmaya çalıştığı ama başarısız olduğu anlamına geliyor olabilir.