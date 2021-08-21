Deri Sırtlı Deniz Kaplumbağası Göcek'te Canlı Görüntülendi

Deniz kaplumbağası türlerinin en büyüğü olan deri sırtlı deniz kaplumbağası Türkiye'de ilk kez canlı olarak Göcek'te görüntülendi. Kaplumbağayı görüntüleyen mavi tur teknesi kaptanı İlknur Asar, kafasının 10 kg'lık bir karpuz kadar olduğunu söyledi.

Yedi deniz kaplumbağası türünden en büyüğü olan deri sırtlı deniz kaplumbağası Türkiye kıyılarında ilk defa 'canlı' görüntülendi. Mavi tur teknesi kaptanı İlknur Asar ve personeli Buse İnceler, Göcek'te dün (20 Ağustos) 10.00 sularında, okyanuslarda yaşayan deri sırtlı deniz kaplumbağası ile karşılaştı.

20 yıldır yat kaptanlığı yaptığını söyleyen İlknur Asar, bir başka tekneye personel götürmek için sabah denize açıldıklarını, dönüşte de saat 10.00 sıralarında Buse İnceler ile deniz yüzeyinde önce kafasını gördükleri canlıyı yunus balığı sandıklarını ifade etti. Asar, gördükleri canlının 4,80 metre boyundaki botlarıyla neredeyse aynı büyüklükte ve 10 kilogramlık karpuz gibi kocaman bir kafası olduğunu söyledi.

'Derisi timsah derisini andırıyordu'

İlknur Asar, konuyla ilgili “20 yıldır Ege ve Akdeniz’de kaptanlık yapıyorum ve böyle bir şeyle daha önce hiç karşılaşmadım. Caretta carettaya benziyordu ama çok büyüktü ve ‘bu caretta olamaz’ dedik. Ne olduğunu bilemedik. Derisi timsah derisini andırıyordu. Bir an denize atlayıp dokunmak istedim ama korkutmamak için vazgeçtim." dedi.

Kaplumbağayı gördükten sonra DEKAMER'i arayan Asar, birimden gördükleri şeyin siyah derili deniz kaplumbağası olduğu ve Akdeniz'de çok nadiren görüldüğü bilgisini almış. Asar, çok heyecanlandığını belirtirken bu canlıyı Türkiye kıyılarında canlı olarak ilk defa gören kişiler olduklarını düşünüyor.

'2 metre uzunluğa ve 500 kg ağırlığa ulaşabiliyorlar'

Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) Başkanı Dr. Ali Fuat Canpolat ise kaplumbağa hakkında şu bilgileri verdi: “Deniz kaplumbağaları içindeki en büyük ve en ağır olanı. 2 metre uzunluğa, 500 kilogram ağırlığa ulaşabiliyorlar. Ben bunu 2004 yılında Adana Yumurtalık’ta ölü olarak görmüştüm. Ama Göcek’teki bu görüntü Türkiye kıyılarındaki ilk defa canlı görüntüsü oldu."

Pamukkale Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eyüp Başkale, Deri sırtlı deniz kaplumbağasının Göcek açıklarında görüntülenmesinin çok önemli bir bulgu olduğunu şu sözleriyle ifade etti: "Bu bulgu bizim için çok önemli. Çünkü deniz alanlarının korunmasında önemli bir veriyi elde ediyor. Bu Deri sırtlı deniz kaplumbağası yaklaşık 2 metre boylarında ve 600 kilogram ağırlığa kadar çıkabiliyor. Nesli hassas derecede tehlike altında."